Pe. M., STA

Sreda,
26. 11. 2025,
7.10

46 minut

SP v rokometu 2025

Svetovno prvenstvo v rokometu (ž),1 . dan

Na Nizozemskem in v Nemčiji se začenja reprezentančni vrhunec sezone, a brez Slovenk

Pe. M., STA

svetovno prvenstvo v rokometu za ženske 2025 | Nemke in Nizozemke gostijo svetovno prvenstvo.

Nemke in Nizozemke gostijo svetovno prvenstvo.

Foto: Reuters

Od danes do 14. decembra bo na Nizozemskem in v Nemčiji na sporedu svetovno prvenstvo v ženskem rokometu. Naslov svetovnih prvakinj branijo Francozinje, prvič po letu 2016 pa na enem od velikih tekmovanj, bodisi svetovnem ali evropskem prvenstvu, ne bodo nastopile slovenske rokometašice.

Na svetovnem prvenstvu, ki ga bodo v Nemčiji gostili Dortmund, Stuttgart in Trier, na Nizozemskem pa Rotterdam in Hertogenbosch, bodo v skupini A nastopile Danska, Romunija, Hrvaška in Japonska, v skupini B Madžarska, Švica, Iran in Senegal, v skupini C Nemčija, Srbija, Islandija in Urugvaj, v skupini D pa Španija, Črna gora, Ferski otoki in Paragvaj.

Skupino E tvorijo Nizozemska, Avstrija, Egipt in Argentina, skupino F Francija, Poljska, Kitajska in Tunizija, skupino G Švedska, Brazilija, Kuba in Češka, skupino H pa Norveška, Angola, Kazahstan in Južna Koreja.

Po tri najboljše reprezentance iz vseh osmih skupin bodo napredovale v glavni del tekmovanja, zadnjeuvrščene pa bodo nastopile v predsedniškem pokalu za uvrstitev od 25. do 32. mesta.

svetovno prvenstvo v rokometu za ženske 2025

V glavnem delu tekmovanju se bodo vse prvo- in drugouvrščene reprezentance iz vseh štirih skupin uvrstile v četrtfinale, nato pa nastopijo tekme na izločanje. Odločilne tekme, obe polfinalni ter tekmi za prvo in tretje mesto, bodo med 12. in 14. decembrom v Rotterdamu.

Naslov branijo Francozinje

Naslov branijo Francozinje, ki so na zadnjem svetovnem prvenstvu v finalu z 31:28 premagale Norvežanke in jim preprečile obrambo naslova.

SP v rokometu, 1. dan:

