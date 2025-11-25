Žreb: Trebanjci z bosanskimi, Celjani pa turškimi prvaki

Rokometaši Trimo Trebnjega bodo v osmini finala pokala Evropske rokometne zveze (EHF) igrali s prvakom BiH Izviđač Ljubuški, Celje Pivovarna Laško pa s prvakom Turčije Bešiktašem, je razkril današnji žreb na sedežu EHF na Dunaju.

Zasedba iz BiH je letos evropsko pot začela v drugem krogu, kjer je premagala kosovsko ekipo Besa Famgas, v tretjem krogu pa izločila še luksemburški Dudelange. Trebanjski levi so z dvema zmagama proti Budvanski Rivijeri uspešno opravili delo v tretjem krogu.

Trener Trima: Ta klub ima eno najboljših mladinskih šol na Balkanu

Trimo Trebnje je začel evropsko sezono z zmagama proti Budvanski Rivijeri. Foto: Luka Kotnik "Na žreb nimamo vpliva, dodelil pa nam je zelo mlado in zanimivo ekipo. Ni skrivnost, da ima ta klub eno najboljših mladinskih šol na Balkanu. V preteklosti je klub vzgojil številne izjemne talente, ki danes igrajo v najmočnejših ligah sveta. Tudi letos imajo v svojih vrstah nekaj pravih biserov ter izkušenih posameznikov, ki so zanimivi za mnoge evropske klube," je v sporočilu za javnost tekmeca ocenil trener Trima Branko Tamše.

"Pričakujem dve zelo zahtevni tekmi. Iz igralskih in trenerskih izkušenj vem, da gostovanje v Ljubuškem prinaša posebno vzdušje, kar mora biti za nas dodatna motivacija. Še enkrat bi poudaril: ekipo Izviđača zelo spoštujem in cenim, a hkrati dobro poznam kakovosti svoje ekipe," je med drugim še dejal Tamše.

Trener Celja: Žreb nam je spet namenil težkega tekmeca

Klemen Luzar verjame, da se bo njegova ekipa dobro pripravila na tekmece iz Turčije. Foto: Jure Banfi Bešiktaš, ki ga vodi Španec Oliver Roy Camino, najbolj zveneči igralski imeni pa sta Cedric Sorhaindo in Eduardo Gurbindo Martinez, je za preboj med 16 najboljših izločil GRK Tikveš iz Severne Makedonije in grški Paok. Celjani pa so najprej odpravili belgijski Achilles Bocholt, nato pa še srbsko Vojvodino.

"Žreb nam je spet namenil težkega tekmeca, ampak mislim, da je najbolj pomembno to, da gremo v obe tekmi z isto miselnostjo, kot smo jo imeli zdaj proti Vojvodini. Tekmi bosta šele februarja, tako da nas do takrat čaka še veliko tekem in dela. Verjamem, da se bomo dobro pripravili, poskušali biti zvesti sami sebi in kot ekipa prišli do napredovanja," pa je žreb za klubsko spletno stran ocenil trener Celja Klemen Luzar.

Prve tekme so na sporedu 14. ali 15. februarja prihodnje leto, povratne pa teden dni pozneje. Trebanjci bodo prvo tekmo igrali v gosteh, Celjani pa doma.