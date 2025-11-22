Celjani po loteriji, Trebanjci v velikem slogu

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na povratni tekmi tretjega kroga evropskega pokala po izvajanju sedemmetrovk premagali Vojvodino s 37:32 (34:32, 16:13) in se uvrstili v osmino finala. Celjska ekipa je na prvi tekmi izgubila z 32:34 (20:17). Rokometaši trebanjskega Trima so na povratni tekmi 3. kroga evropskega pokala v Mokronogu premagali Budvansko Rivijero s 36:20 (19:11) in se uvrstili v osmino finala.

Celjani so se po pravi drami uvrstili med najboljših 16 v evropskem pokalu. V rednem delu so nadoknadili dva gola zaostanka s prve tekme pred tednom v Novem Sadu, po "rokometni loteriji" pa se tudi veselili napredovanja. Pred tem so v drugem krogu izločili belgijski Bocholt s skupnim izidom 75:57. Osmina finala bo na sporedu februarja prihodnje leto.

Celje PL : Vojvodina 37:32 (34:32, 16:13) Dvorana Zlatorog, sodnika: Davor in Zoran Lončar (oba Hrvaška).



Celje Pivovarna Laško: Češek, M. Mlakar, Gaberšek, Perić 4, Mazej 1, Bognar 1, Grabar 1, Anžič 7 (1), Marguč 6 (1), Jelen, Onufrijenko 4, Milićević 6, Korošec 3, Ž. Mlakar 2, Rakita 2 (1). Vojvodina: Saldacenka, Vorkapić 7, Milić, Mileta, Vukovljak, Stankov, Pušica 1, Čabrilo 1, Radjenović, Srdanović 4, Nikolić 3, Enomoto, Predović 6, Dodić 7, Dizdar, Jovanović 3. Sedemmetrovke: Celje Pivovarna Laško 3 (3), Vojvodina 1 (0).

Izključite: Celje Pivovarna Laško 12, Vojvodina 4 minute.

Rdeči karton: /.

Prva polovica tekme je minila v enakovredni predstavi. V rahli rezultatski prednosti so bili domači rokometaši, a gosti, ki jih vodi nekdanji trener Celja Vladan Matić, so bili vselej blizu. V končnici prvega polčasa so si gostitelji dvakrat priigrali "želeno prednost" treh golov, najprej je za 15:12 zadel Madžar Alex Bognar, tik pred odhodom na veliki odmor pa so po zadetku Žige Grabarja povedli s 16:13.

Izbranci domačega trenerja Klemena Luzarja so sijajno odprli drugi polčas in dvakrat povedli za pet golov (19:14 in 20:15), a lepe zaloge v golih niso dolgo imeli v svoji posesti. V 42. minuti so Srbi po dvominutni izključitvi Lucijana Korošca izenačili na 23:23.

Rokometaši iz knežjega mesta so v 59. minuti - po treh verižnih golih Maija Marguča - imeli prednost dveh golov (33:31). Pol minute pred koncem so jim gosti po golu Milana Jovanovića povsem zadihali za ovratnik (33:32), sedem sekund pred koncem pa je za izvajanje sedemmetrovk poskrbel Luka Perić (34:32).

V "rokometni loteriji" so mladi Celjani le strli odpor tekmecev in se po golih Aljuša Anžiča, Marguča in Filipa Rakite veselili napredovanja v osmino finala.

V domači ekipi je bil najučinkovitejši Anžič s sedmimi goli, Marguč in Uroš Milićević sta za zmago prispevala po šest golov, medtem ko je vratar Gal Gaberšek zbral 11 obramb.

Foto: Luka Kotnik

Trebanjci v velikem slogu

Rokometaši trebanjskega Trima so na povratni tekmi 3. kroga evropskega pokala v Mokronogu premagali Budvansko Rivijero s 36:20 (19:11) in se uvrstili v osmino finala. Trebanjska ekipa je na prvi tekmi v Črni gori slavila s 33:23 (11:10).

Trimo Trebnje : Budvanska Rivijera 36:20 (19:11) Dvorana OŠ, sodnika: Brodić in Hodžić (oba Hrvaška). Trimo Trebnje: Lesjak, Šalamon, Avdić, Didovič 1, Pavlović 1, Jurečič 5, Kresal 2, Kotar 2, Pavlović, Guček 3 (2), Grmšek 3, Grbić 4, Cizerle 3, Cingesar 1, Majstorović 10, Smolič 1. Budvanska Rivijera: Miljenović, J. Medojević, Vučić 1, Maslovar 2 (1), Kapisoda 1, Rovčanin, B. Glendža 1, Vujović 2, A. Glendža 2 (1), G. Andjelić, Krivokapić 3, Lončar 3, Mrvaljević, A. Medojević 5, Ivanović. Sedemmetrovke: Trimo Trebnje 4 (2), Budvanska Rivijera 2 (2).

Izključite: Trimo Trebnje 2, Budvanska Rivijera 8 minut.

Rdeči karton: /.

Trebanjci so vse dvome o napredovanju razrešili pred tednom dni v Budvi. Na povratnem obračunu v Mokronogu so dosegli drugo zmago in se s skupnim izidom 65:42 uvrstili med 16 najboljših ekip v tretjem najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini. Osmina finala bo na sporedu februarja prihodnje leto.

V Mokronogu je bilo vse v znamenju izbrancev velenjskega stratega na klopi Trebanjcev Branka Tamšeta, ki so takoj zagospodarili na igrišču in povedli z 8:1. Tudi v nadaljevanju so bili za razred boljši od tekmecev iz znanega črnogorskega turističnega mesta. Ob polčasu je njihova prednost znašala osem golov (19:11), na koncu tekme pa +16 (36:20).

V trebanjski ekipi je bil najučinkovitejši Marko Majstorović z desetimi goli, izkazal pa se je tudi vratar Mark Šalamon, ki je zbral kar 21 obramb.