STA

Trebanjski levi odločeni po evropsko pomlad

Trimo Trebnje

Foto: Aleš Fevžer

Pred trebanjskimi rokometaši je odločilnih 60 minut v boju za uvrstitev v osmino finala evropskega pokala in s tem za preboj v evropsko pomlad. Varovanci Braneta Tamšeta so si na prvi tekmi z izjemno borbeno igro priigrali lepo prednost desetih zadetkov (33:23).

Zdaj pa so odločni, da pristop iz Budve ponovijo tudi doma ter si pred svojimi navijači zagotovijo mesto med najboljših 16 ekip tekmovanja.

Branko Tamše

Branko Tamše, trener Trima Trebnje, je odločen: "Na prvi tekmi tretjega kroga evropskega pokala smo v Črni gori opravili zelo dobro delo ter si priigrali visoko razliko, to pa želimo ohraniti tudi v soboto. Kljub visoki prednosti iz prve tekme moramo odigrati pametno in zbrano. Naš cilj je, da od prve minute začnemo borbeno ter s fokusom, da ohranimo prednost s prve tekme ter na krilih domače publike pridemo do napredovanja."

