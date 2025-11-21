Trebanjski levi odločeni po evropsko pomlad

Pred trebanjskimi rokometaši je odločilnih 60 minut v boju za uvrstitev v osmino finala evropskega pokala in s tem za preboj v evropsko pomlad. Varovanci Braneta Tamšeta so si na prvi tekmi z izjemno borbeno igro priigrali lepo prednost desetih zadetkov (33:23).

Zdaj pa so odločni, da pristop iz Budve ponovijo tudi doma ter si pred svojimi navijači zagotovijo mesto med najboljših 16 ekip tekmovanja.

Foto: Aleš Fevžer

Branko Tamše, trener Trima Trebnje, je odločen: "Na prvi tekmi tretjega kroga evropskega pokala smo v Črni gori opravili zelo dobro delo ter si priigrali visoko razliko, to pa želimo ohraniti tudi v soboto. Kljub visoki prednosti iz prve tekme moramo odigrati pametno in zbrano. Naš cilj je, da od prve minute začnemo borbeno ter s fokusom, da ohranimo prednost s prve tekme ter na krilih domače publike pridemo do napredovanja."

Preberite še: