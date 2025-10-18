Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sobota,
18. 10. 2025,
21.00

Trimo Trebnje Celje Pivovarna Laško

Sobota, 18. 10. 2025, 21.00

45 minut

Evropski pokal v rokometu, 2. krog

Celjani in Trebanjci zanesljivo čez mednarodno oviro

STA

RK Celje Pivovarna Laško

Foto: Jure Banfi

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so se uvrstili v tretji krog evropskega pokala, potem ko so izločili belgijski Bocholt s skupnim izidom s 75:57. Celjska ekipa je na povratni tekmi zmagala s 44:30 (21:16), pred tednom dni v Belgiji pa z 31:27. To je uspelo tudi rokometašem Trima iz Trebnjega, ki so na povratni tekmi premagali avstrijski Vöslauer s 30:21 (14:12). Dolenjska ekipa je na sredini prvi tekmi v gosteh zmagala z 32:28.

Rokometaši iz knežjega mesta so zanesljivo preskočili prvo mednarodno oviro v tretjem najmočnejšem celinskem klubskem tekmovanju. Varovanci celjskega trenerja Klemena Luzarja so na povratnem dvoboju pred domačimi gledalci postopoma lomili odpor tekmecev iz Beneluksa. Do izida 7:7 je bila tekma enakovredna, nato pa so vajeti igre prevzeli domači rokometaši in si v zadnjem delu prve polovice tekme nekajkrat priigrali prednost šestih golov (19:13, 20:14, 21:15).

Papirnati favoriti iz Celja so v drugem polčasu v vseh segmentih igre zasenčili tekmece iz Bocholta. Najvišjo prednost so si priigrali na koncu tekme, ko so povedli za 14 golov (44:30). V celjski ekipi sta bila najučinkovitejša Andraž Makuc z devetimi in Uroš Milićević s šestimi goli, vratarja Gal Gaberšek in Jan Češek pa sta zbrala po osem obramb.

Trimo Trebnje | Foto: Aleš Fevžer Foto: Aleš Fevžer Izbranci velenjskega trenerja na klopi dolenjske zasedbe Branka Tamšeta so že na sredinem obračunu v Avstriji videli, da bodo za napredovanje morali pokazati svoj maksimum. Na povratnem obračunu so tekmecu v hrbet pogledali le v začetku tekme (0:1 in 3:4), večino časa pa so imeli nad njimi absolutni rezultatski nadzor. V 16. minuti so povedli z 9:5 in to prednost držali večji del prvega polčasa, v sami končnici pa so malce popustili in Avstrijcem dovolili, da so prepolovili njihovo zalogo v golih (14:12).

Druga polovica je minila v absolutni prevladi dolenjske zasedbe, ki je bila za razred boljša od Vöslauerja. V 43. minuti si je po golu Timoteja Grmška priigrala že osem golov prednosti (23:15), v 51. minuti pa je po zadetku Marka Majstorovića njihova prednost narasla na +10 (26:16). Pri Trebanjcih sta bila najučinkovitejša Jaka Soršak s šestimi in Darko Cingesar s petimi goli.

Trimo Trebnje Celje Pivovarna Laško
