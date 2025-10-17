Vodilni Slovan drugič remiziral, Gorenju pa končno druga zmaga

Na sredini tekmi osmega kroga lige NLB je Radovljica gostila Celje in doživela visok poraz. Rokometaši Gorenja so v petek premagali Jeruzalem s 35:27, Ribnica in Škofljica sta se razšli z neodločenim izidom 30:30, neodločeno pa so igrali tudi vodilni rokometaši Slovana in sicer proti Ivančni Gorici (34:34). Obračun med Trimom in Krko je zaradi evropske tekme Trebanjcev prestavljen. Loka in Slovenj Gradec bosta igrala v nedeljo.

Foto: Luka Kotnik Slovenski podprvaki iz Velenja so dosegli drugo zmago. Po zmagoslavju nad sosedi iz Slovenj Gradca v četrtem krogu so v osmem krogu na kolena položili tekmece iz Ormoža. Odlično so odprli dvoboj in povedli s 5:1, po obdobju izenačene predstave pa so v Rdeči dvorani znova zagospodarili v končnici prvega polčasa. Na krilih Karpa Sirotića in Amirja Bašića, ki sta v prvi polovici tekme dosegla kar 13 od skupno 20 golov, je njihova prednost dvakrat narasla na sedem zadetkov (19:12 in 20:13).

Gostitelji v drugem polčasu niso zapravili lepega kapitala v golih. Ormožane, ki jih vodi nekdanji nosilec velenjske igre Marko Bezjak, so nadzorovali do zadnjega zvoka sirene. Pri Velenjčanih sta bila strelsko najbolj razpoložena Sirotić z devetimi in Bašić s sedmimi goli, medtem ko je vratar Matevž Skok zbral kar 19 obramb. Jure Lukman je za Ormožane dosegel devet.

Celjani so v Radovljici slavili z razliko 15 golov, izid pa je bil 40:25. Celjani so brez večjih težav prišli do novih točk in so zdaj pri desetih, začasno na tretjem mestu lestvice. Radovljičani so bili enakovredni do začetka drugega polčasa, nato pa popustili. Po izenačenju pri 7:7 so si Celjani do odmora priigrali tri gole prednosti, Radovljičani so bili nazadnje blizu pri 18:21, nato pa so gostje hitro odločili tekmo in zmagali s +15. Po šest golov so za Celje dosegli Luka Perić, Mai Marguč in Andraž Makuc, pri domačih pa je izstopal Martin Drnovšek s sedmimi zadetki.

