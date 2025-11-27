Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Četrtek,
27. 11. 2025,
22.47

Gardena HDD Jesenice hokej Alpska liga

Četrtek, 27. 11. 2025, 22.47

1 ura, 28 minut

Alpska liga, 27. november

Jeseničani v zadnji tretjini zapravili vodstvo in ostali praznih rok

STA

Hdd Jesenice : Vipiteno | Jeseničani o izgubili pri Val Gardeni. | Foto Matias Demšar

Jeseničani o izgubili pri Val Gardeni.

Foto: Matias Demšar

Hokejisti Jesenic so na tekmi rednega dela alpske lige v Val Gardeni izgubili z 2:3 (1:0, 1:0, 0:3). Naslednja tekma jih čaka v soboto, ko bodo gostili Ritten.

Hdd Jesenice : Vipiteno
Sportal Jeseničani slavili pri alpskem povratniku

Izbranci Nika Zupančiča so povedli že v četrti minuti po golu Grege Koblarja. V nadaljevanju se je na Južnem Tirolskem odvijal ogorčen boj, Jeseničani pa so prednost podvojili v 29. minuti, ko je zadel Nejc Burgar.

Gorenjcem se je v zadnji tretjini povsem zalomilo, med 43. in 51. minuto so prejeli tri gole, potem ko so zadeli Martin Castlunger, Luke Moncada in Simon Pitschieler.

Jeseničani so po devetem porazu nazadovali na enajsto mesto, pred predzadnjim Meranom imajo točko, pred zadnjeuvrščenim Unterlandom pa enajst točk prednosti.

Alpska liga

Četrtek, 27. november

Lestvica alpske lige

Gardena HDD Jesenice hokej Alpska liga
