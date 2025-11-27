Jeseničani v zadnji tretjini zapravili vodstvo in ostali praznih rok

Hokejisti Jesenic so na tekmi rednega dela alpske lige v Val Gardeni izgubili z 2:3 (1:0, 1:0, 0:3). Naslednja tekma jih čaka v soboto, ko bodo gostili Ritten.

Izbranci Nika Zupančiča so povedli že v četrti minuti po golu Grege Koblarja. V nadaljevanju se je na Južnem Tirolskem odvijal ogorčen boj, Jeseničani pa so prednost podvojili v 29. minuti, ko je zadel Nejc Burgar.

Gorenjcem se je v zadnji tretjini povsem zalomilo, med 43. in 51. minuto so prejeli tri gole, potem ko so zadeli Martin Castlunger, Luke Moncada in Simon Pitschieler.

Jeseničani so po devetem porazu nazadovali na enajsto mesto, pred predzadnjim Meranom imajo točko, pred zadnjeuvrščenim Unterlandom pa enajst točk prednosti.

Alpska liga Četrtek, 27. november

