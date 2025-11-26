Osamela tekma, a kar 11 golov: Dallas se je znesel nad podprvaki

V najmočnejši hokejski ligi je torek prinesel zgolj ena tekmo, a so gledalci videli kar 11 zadetkov. Podprvaki iz Edmontona so na domačem ledu doživeli nov visok poraz. Potem ko jih je pred časom s kar 9:1 odpravila najboljša ekipa zahodne konference Colorado Avalanche, jih je tokrat z 8:3 premagala druga ekipa zahoda in centralne divizije Dallas Stars. Kapetan teksaškega moštva Jamie Benn je dosegel 400. zadetek v ligi NHL.

Gostje iz Dallasa so z jubilejnim 400. zadetkom v ligi NHL kapetana Jamieja Benna povedli v četrti minuti, do konca uvodne tretjine pa zadeli še trikrat in poskrbeli za menjavo v vratih Edmonton Oilers. Ti so v začetku drugega dela znižali na 1:4, a je Dallas v nadaljevanju izkoristil kazni domačih in z dvema goloma ob številčni prednosti povedel z 1:6. V zadnjem delu so padli še štirje goli, po dva v vsak gol. Dallas je odpeljal visoko zmago s 3:8.

Edmonton, ki mu ne gre po željah, ostaja pri le desetih zmagah na 25 tekmah, kar zadostuje za zgolj šesto mesto pacifiške divizije. Na drugi stran je Dallas prišel do 14. zmage in je trenutno drugi na zahodu in v centralni diviziji. Pred njim je le vodilna ekipa lige Colorado Avalanche.

Edmontonu ne gre, Dallasu pa. Foto: Reuters

Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja bodo na delu v petek ob 22. uri, ko jih čaka gostovanje pri kalifornijskem tekmecu Anaheim Ducks.

Liga NHL, 25. november:

Lestvici: