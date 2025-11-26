Ruski strateški bombniki se zbirajo blizu Ukrajine: smo tik pred največjim ruskim napadom?

Strokovnjaki svarijo pred obsežnim napadom na Ukrajino, ker je Rusija z vzhoda države bližje frontni črti premestila vsaj 16 strateških bombnikov dolgega dosega. Letala so opremljena s hiperzvočnimi manevrirnimi izstrelki Kh-22 in Kh-32.

Prva je o zbiranju ruskih strateških bombnikov dolgega dosega Tu-22M3 v bližino Ukrajine poročala spletna stran militarnyi.com, ki se sklicuje na nadzorne kanale.

Iz azijskega dela Rusije v Murmansk

Letala, ki imajo brez orožja doseg do sedem tisoč kilometrov in so bila prej nameščena na vzhodu Ruske federacije, so pristala na letališču Olenja v Murmanski regiji. Ta nova lokacija je 1.800 kilometrov oddaljena od vzhodne Ukrajine. Strokovnjaki to razlagajo kot jasen znak priprav na obsežen napad na Ukrajino, piše nemški medij Focus.

Letala Tu-22M3 nosijo strah vzbujajoče nadzvočne manevrirne izstrelke Kh-22 in Kh-32. Zaradi visoke hitrosti in višine letenja na več kot 22 kilometrih predstavljajo ti manevrirni izstrelki izjemno težke tarče za ukrajinsko zračno obrambo.

Strateški bombniki lahko dosežejo cilje globoko v Ukrajini

Z dosegom do tisoč kilometrov ti manevrirni izstrelki omogočajo ruskim bombnikom, da iz svoje nove baze dosežejo cilje globoko v notranjosti Ukrajine.

Letala Tu-22M3 lahko nosijo strah vzbujajoče nadzvočne manevrirne izstrelke Kh-22 in Kh-32. Foto: Guliverimage

Po ukrajinski operaciji Pajkova mreža junija letos so bila preostala letala Tu-22M3, ki imajo v oboroženem stanju še vedno doseg več kot dva tisoč kilometrov, premeščena na vzhod in so bila od takrat uporabljena le enkrat.

Bo neurje rešilo Ukrajino?

Trenutna premestitev 16 letal v Murmansk torej kaže na verjetno nadaljevanje in okrepitev napadov s tem strateško pomembnim in uničujočim orožjem. Trenutno je sreča v nesreči za Ukrajino, da je Murmansko regijo, kjer so zdaj nameščeni strateški bombniki Tu-22M3, pred kratkim prizadelo hudo neurje, še piše Focus.

Kh-22, prvotno zasnovana kot protiladijska raketa, nosi ogromno 960-kilogramsko konvencionalno bojno glavo. Čeprav ji manjka natančnosti, njena velika eksplozivna moč povzroči ogromno uničenje, ko jo uporabijo proti zemeljskim ciljem. Modernizirana Kh-32 ponuja večji doseg do tisoč kilometrov zaradi večjih rezervoarjev za gorivo in izboljšanega, proti zatikanju odpornega sistema vodenja.