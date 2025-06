Dokumenti razkrivajo veliki ruski strah: ena poteza Zahoda in Putinov vojni stroj je uničen

Strogo zaupni dokumenti ruske vojaške industrije, ki so pricurljali v javnost, razkrivajo izjemno veliko odvisnost ruske vojske od ameriških polprevodnikov. Brez polprevodnikov z Zahoda bi bila ruska vojna industrija verjetno izgubljena, so prepričani direktorji ruskih obrambnih podjetij

Nemški medij Bild am Sonntag (nedeljska izdaja časnika Bild) je analiziral 1,1 milijona dokumentov ruskega orožarskega podjetja NPO VS. To podjetje ima sedež v Kazanu in velja za osrednjega ruskega proizvajalca vojaške opreme.

Ruska vojska je zaskrbljena

Nabor podatkov vsebuje elektronsko pošto, pogodbe in predstavitve, označene z najvišjo stopnjo varnosti – strogo zaupno. Med dokumenti, do katerih je prišel nedeljski Bild, so tudi pisma nekdanjega obrambnega ministra Sergeja Šojguja in načelnika ruskega generalštaba Valerija Gerasimova.

Kot piše nemški medij, interni dokumenti ruske vojske razkrivajo, da je ruska odvisnost od proizvajalcev čipov Intel, AMD in Nvidia zaskrbljujoča celo za rusko vojsko.

Ruski čipi za ameriškimi zaostajajo za deset let

Ruski čipi (Elbrus in Bajkal) niso alternativa polprevodnikom iz ZDA, je marca 2022 v štiristranskem dosjeju zapisal direktor nekega ruskega orožarskega podjetja. "(Ruski čipi) so slabši od konkurence glede zmogljivosti in energetske učinkovitosti ter so tudi bistveno dražji," trdi direktor.

Uslužbenec NPO je v internem elektronskem sporočilu zapisal, da Rusija zaostaja za zahodno konkurenco vsaj za deset let. Zaradi ameriških in evropskih sankcij Rusija ne more neposredno kupovati polprevodnikov, temveč čipe pridobiva posredno.

V ruskih raketah so tudi čipi iz pralnih strojev in hladilnikov

NPO se za ta namen zanaša na zapleten sistem posrednikov. Tako čipi iz pralnih strojev in hladilnikov včasih končajo v ruskih raketah.

Glede na dokumente Moskva išče načine, kako se znebiti odvisnosti od ameriških čipov. Sprva so Rusi stavili na kitajske proizvajalce čipov. Toda kot je zapisal direktor ruskega orožarskega podjetja, bi to pomenilo, da bi "dobavitelja iz ene potencialno sovražne države (ZDA) nadomestil dobavitelj iz druge potencialne države (Ljudske republike Kitajske)".

Ima Rusija Kitajsko za potencialno sovražnico?

Razlog za zavračanje kitajskih čipov je presenetljiv, saj v javnosti velja vtis, da ima Rusija Kitajsko za zaveznico, še piše Bild am Sonntag.