Pripadniki ameriške nacionalne garde, ki v okviru Trumpovega boja proti kriminalu že dva tedna patruljirajo na ulicah Washingtona, zdaj s seboj nosijo tudi orožje, poroča CNN.

Ameriški predsednik Donald Trump je v Washingtonu razglasil izredne razmere zaradi porasta kriminala in na ulice napotil 800 pripadnikov ameriške nacionalne garde. Trump je ob napotitvi vojske na ulice Washingtona dejal, da je prestolnica ZDA "z zločinom prežeta luknja", ki ima "eno najvišjih stopenj kriminala na svetu, višjo kot mnoge najbolj nasilne države tretjega sveta".

Obrambni minister Pete Hegseth je že prejšnji teden namignil, da bodo vojakom dovolili nositi orožje. Prvič so se oboroženi po ulicah sprehodili v nedeljo. S seboj nosijo pištole M17 ali puške M4, sta po poročanju Reutersa povedala dva neimenovana ameriška uradnika.

Lokalna enota nacionalne garde v Washingtonu je v nedeljo sporočila, da bodo njeni pripadniki silo uporabili le "kot zadnjo možnost in izključno kot odziv na neposredno grožnjo smrti ali hudih telesnih poškodb".

Vojaki s seboj nosijo pištole M17 ali puške M4. Foto: Reuters

Trump je napovedal, da bi nacionalno gardo lahko napotil tudi v Chicagom in New York. "Naša mesta bomo naredili zelo, zelo varna. Mislim, da bo Chicago naslednji na vrsti, potem pa bomo pomagali še New Yorku," je dejal. Po zadnjih napovedih naj bi vojsko poslal tudi v Baltimore.

Trump nima pooblastil za pošiljanje vojske v Chicago, pa je za CNN povedal demokratski predstavnik Hakeem Jeffries in vsako napotitev v mesto označil za Trumpov poskus ustvarjanja krize.

Podatki washingtonske policijske uprave (MPDC) in okrožnega javnega tožilstva v okrožju prestolnice sicer predsednikovih navedb o povečanju stopnje kriminala ne potrjujejo, saj je ta v okrožju Columbia lani dosegla zgodovinsko najnižjo raven v 30 letih.