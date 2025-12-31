"Res odličen zaključek leta. Vedno je lepo zaključiti z zmago, še posebej pa, ko premagaš takšnega nasprotnika, kot je Celovec, ki ga najdemo na vrhu lestvice. A ne glede na to, proti komu igramo, moramo igrati na podoben način, kot smo tokrat, saj v tem primeru verjamem, da smo sposobni premagati vsakega," je po torkovi zmagi na derbiju lige ICE s 3:2 dejal ljubljenec občinstva vratar Lukaš Horak, za katerim je zahteven zadnji del leta, v katerem se je moral spopasti z določenimi življenjskimi izzivi. "Za prihodnje leto sebi in vsem drugim želim predvsem zdravja in veselja."

Zadnja tekma koledarskega leta hokejske Olimpije je v Tivoli privabila največ gledalcev to sezono. Slabih štiri tisoč se jih je zbralo v Tivoliju in imeli so kaj videti: pravi derbi kroga med trenutno tretjimi zelenimi zmaji in vodilnimi rdečimi zmaji iz Celovca.

Ti so dvakrat vodili, Olimpija je dvakrat izenačila – pod oba zadetka se je podpisal Zach Boychuk –, po drugem izenačenju pa hitro povedla (Alex Petan) in vodstva vse do konca ni več izpustila iz rok. Pri tem je znova izdatno vlogo odigral prvi vratar Lukaš Horak.

"Res odličen zaključek leta. Vedno je lepo zaključiti z zmago, še posebej pa, ko premagaš takšnega nasprotnika, kot je Celovec, ki ga najdemo na vrhu lestvice. Danes je bilo kot na tekmi končnice, kot bi bili v play-offu. Zmaga je rezultat ekipnega dela, gre za ekipni uspeh. Držali smo se svojega načrta in jih postopoma strli. A ne glede na to, proti komu igramo, moramo igrati na podoben način, kot smo danes. Verjamem, da smo potem sposobni premagati vsakega," je po zmagi dejal Horak, ki si je med navijači ustvaril posebno mesto.

"Vedno je lepo zaključiti z zmago, še posebej pa, ko premagaš takšnega nasprotnika, kot je Celovec, ki ga najdemo na vrhu lestvice." Foto: Aleš Fevžer

Njegov skok v pozdrav navijačem ob koncih domačih tekem je postal stalnica, brez katerega ne gre. "Ogromno navijačev danes, že vso sezono, super. Že lani jih je bilo več, pravzaprav jih je vsako leto, ko sem tu, več, kar nas zelo veseli. Pomagajo nam, da smo še boljši, da damo še več od sebe, spodbujajo nas vso tekmo, nas dvigujejo, tako da se jim zahvaljujemo," ni pozabil na navijaška grla, iz katerih je bilo znova slišati "Horak MVP".

Zdaj že tradicionalni pozdrav navijačem ob koncih tekem. Foto: Aleš Fevžer

Konkurenca zgoščena, že v enem večeru se lahko karte močno premešajo

S soigralci Olimpije bodo leto sklenili na tretjem mestu, ki ob koncu rednega dela sezone – Olimpijo od njega loči še 15 tekem – prinaša možnost izbire četrtfinalnega tekmeca.

A že na prvi dan novega leta se lahko mnogo spremeni, saj so jim trije nasprotniki povsem za petami. Četrti Bolzano in peti Salzburg ob manj odigranih tekmah zaostajata zgolj točko, šesti Pustertal tri, tako da se karte vsak večer lahko dodobra premešajo, česar se pri Olimpiji, katere prvi cilj je neposredna uvrstitev v končnico (prva šesterica po rednem delu), dobro zavedajo.

Pa vendar, če bi mu kdo pred sezono omenil tretje mesto, bi zagotovo podpisal, a v šali dodaja: "Rekel bi mu, šele tretji smo? (smeh, op. a.). Šalo na stran, dobro nam gre, a vemo, kako zgoščena je konkurenca. Pogled na lestvico kaže, da se ob zmagi lahko povzpneš za mesto ali dve, če pa izgubiš, pa lahko hitro padeš za dve mesti ali tri mesta. Za nami je nekaj odličnih ekip, ki nas lahko vsak trenutek prehitijo. Ni časa za počitek, treba je iti naprej, biti osredotočen, igrati svojo igro, le to nas lahko nekam popelje."

Torkova tekma je bila najbolje obiskana v sezoni, v živo si jo je ogledalo dobrih 3.900 gledalcev. Foto: Aleš Fevžer

Zgoščen ritem ga ne moti, a treba je znati ostati osredotočen

In tekem bo v prihodnjih tednih ogromno. Že prvi dan novega leta bodo gostovali na Dunaju, 3. januarja gostili Gradec, 5. Ferencvaroš ... Do 17. januarja, ko bi že lahko bil znan slovenski državni prvak, bodo odigrali osem tekem. Kot pravi, mu zgoščen urnik ustreza, saj je tip vratarja, ki rad ostaja v tekmovalnem ritmu.

"Rekel bi, da večina fantov raje igra tekme kot trenira. Zdaj nas res skoraj vsak drugi dan čaka tekma, tako da moramo biti osredotočeni, poskrbeti za dobro regeneracijo in ostati na pravi poti. Moramo iti dan za dnem, ne gledati preveč naprej," razmišlja 32-letnik.

Eden njegovih lepših hokejskih spominov na leto 2025 je povezan s slovensko reprezentanco, v dresu katere je debitiral spomladi in ji na Švedskem pomagal obstati med elito.

Spomladi je debitiral v dresu slovenske reprezentance in ji pomagal do obstanka med elito. Naslednje prvenstvo bo maja 2026 igrala v švicarskem Fribourgu. Foto: Guliverimage

Veseli se že naslednjega svetovnega prvenstva

"Reprezentanca in svetovno prvenstvo ... to je nekaj, o čemer pred leti nisem niti sanjal. Tega se bom zagotovo spominjal vse življenje. Se že veselim naslednjega svetovnega prvenstva," je proti maju pogledal Čeh s slovenskim potnim listom, ki pa je zdaj povsem osredotočen na klubske zadolžitve.

Na predvsem zdravo in veselo 2026

Ob ligi ICE ga s soigralci kmalu čaka še finale državnega prvenstva proti Jesenicam na tri zmage. Prva tekma bo 13. januarja v Ljubljani, druga 15. januarja na Jesenicah, tretja 17. januarja znova na terenu Olimpije (preostala datuma sta 19. in 21. januar).

V zadnjem delu leta 2025 se je soočil z izzivi, v prihodnjem letu si želi predvsem zdravja in sreče. Foto: Aleš Fevžer

"Po lanski sezoni, ko smo morali res dolgo čakati, so se odločili za spremembo (lani je finale državnega prvenstva potekal šele aprila, op. a.), kar pozdravljam. Dobro se mi zdi, da bo prvak znan že januarja. Naš edini cilj je nov naslov," pravi Horak, za katerim je zahteven zaključek leta. Iz osebnih razlogov je izpustil dobršen del del novembra.

"Da, ni bilo lahko. Zgodile so se določene stvari, počasi smo se pobirali z družino, zdaj gremo naprej," je dejal in si za 2026 zaželel predvsem "zdravja in veselja. Tudi vsem drugim želim, da so v življenju zdravi in srečni, saj je to najpomembneje."