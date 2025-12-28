Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Nedelja,
28. 12. 2025,
9.33

Osveženo pred

18 ur, 39 minut

Alpska liga

Nedelja, 28. 12. 2025, 9.33

Alpska liga, 28. december

Jeseničani se od leta poslavljajo s ponovitvijo zadnjega finala

Avtor:
Pe. M.

Hdd Jesenice : Vipiteno | Jeseničani gostijo Zell am See, ki ga kot trener vodi Marcel Rodman. | Foto Matias Demšar

Jeseničani gostijo Zell am See, ki ga kot trener vodi Marcel Rodman.

Foto: Matias Demšar

Hokejisti HDD Jesenice bodo zadnjo tekmo v letu 2025 odigrali na domačem ledu. Ob 18. uri bodo v dvorani Podmežakla v ponovitvi finala lanske sezone palice prekrižali s Zell am See-jem, ki ga kot trener vodi Marcel Rodman. Železarji, ki bodo lovili tretjo zaporedno zmago, so trenutno deseti, na zadnjih dveh obračunih so premagali ekipi prve peterice (Sisak in Ritten). Avstrijski gostje, ki branijo lovoriko, so tretji, na Gorenjskem se bodo poskušali izogniti tretjemu zaporednemu porazu. Jeseničani bodo prvo tekmo leta 2026 odigrali 2. januarja, ko bodo gostili KHL Sisak.

Alpska liga

Nedelja, 28. december

Lestvica:

