Jeseničani se od leta poslavljajo s ponovitvijo zadnjega finala

Hokejisti HDD Jesenice bodo zadnjo tekmo v letu 2025 odigrali na domačem ledu. Ob 18. uri bodo v dvorani Podmežakla v ponovitvi finala lanske sezone palice prekrižali s Zell am See-jem, ki ga kot trener vodi Marcel Rodman. Železarji, ki bodo lovili tretjo zaporedno zmago, so trenutno deseti, na zadnjih dveh obračunih so premagali ekipi prve peterice (Sisak in Ritten). Avstrijski gostje, ki branijo lovoriko, so tretji, na Gorenjskem se bodo poskušali izogniti tretjemu zaporednemu porazu. Jeseničani bodo prvo tekmo leta 2026 odigrali 2. januarja, ko bodo gostili KHL Sisak.