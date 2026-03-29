Na prvi polfinalni tekmi regionalne hokejske ligi ICE je Pustertal Olimpijo premagal s 3:0. Po prvi tretjini je bilo v Brunicu na semaforju 0:0. Prvi gol smo videli šele v 35. minuti, ko je domače z igralcem več v vodstvo popeljal Cole Bardreau. Prav tako z igralcem več je Pustertal podvojil prednost. Osem minut do konca tekme je zadel Rok Tičar. Za končni izid je plošček v prazno mrežo poslal Markus Lauridsen. Druga tekma - igrajo na štiri zmage - bo v torek v polnem Tivoliju. Na drugem polfinalnem obračunu je z 1:0 povedel Gradec, ki na prvi tekmi Fehervar premagal s 3:2.

Ljubljančani so v četrtfinalu s 4:1 izločili Bolzano, zdaj se v polfinalu merijo z drugo južnotirolsko zasedbo. Uvodna tekma v Brunicu se je končala s porazom, ljubljanska ekipa je dva gola dobila z igralcem manj na ledu, zadnjega pa na prazna vrata v 58. minuti.

Foto: HC Pustertal V rednem delu sezone je bila ekipa Pustertala boljša z razmerjem v zmagah 3-1, zmaji pa imajo z njo še neporavnane račune iz prejšnjih dveh sezon; takrat je bil Pustertal obakrat boljši v kvalifikacijah za končnico.

Tudi na prvem obračunu v končnici ljubljanski hokejisti niso znali streti južnotirolskega oreha; imeli so terensko premoč v prvi tretjini, v drugi so bili boljši domači, ki so tudi izkoristili svoj "power play", možnosti za kaj več pa je gostom odnesla nezbrana igra v zadnji tretjini, ko so spet imeli preveč izključitev.

Pravih priložnosti za zadetek so imeli zmaji malo, poleg tega je bil dobro razpoložen vratar Edward Pasquale. Imeli so tudi dve priložnosti z igralcem več, a niso bilo posebej nevarni.

Gostitelji so bili v drugem delu precej nevarnejši kot v prvem, Ljubljančani so med drugim plošček izbili z golove črte, nekajkrat se je izkazal vratar zmajev Dustin Tokarski. V tej tretjini je imel Pustertal dve zaporedni prednosti 5-4; prvo so gostje dobro prestali, pri drugi pa je 11 sekund pred koncem Tokarski klonil.

Podobno je bilo v zadnjem delu. Rahle terenske premoči gostje niso spremenili v kaj konkretnega, so pa bili bolj natančni domači, v 52. minuti je spet ob številčni prednosti zadel slovenski reprezentant v dresu južnotirolske zasedbe Rok Tičar.

Ob zaostanku dveh golov so pri Olimpiji že več kot dve minuti pred koncem tvegali brez vratarja, kar pa so domači hitro kaznovali, izgubljen plošček Olimpije na modri črti pa izkoristili za potrditev zmage.

V torek bo v Tivoliju prva domača polfinalna tekma, tretja na Južnem Tirolskem bo drugega aprila, četrta v Ljubljani pa petega aprila. Če finalist po štirih tekmah še ne bo znan, pa so termini še sedmi april (na terenu Pustertala), deveti april (Ljubljana), morebitna odločilna sedma tekma pa bo v Brunicu 12. aprila.

V drugem polfinalnem paru igrata Gradec in Fehervar, prvi obračun so v nedeljo popoldne s 3:2 dobili Avstrijci.

V tej sezoni bo liga ICE dobila novega prvaka, saj doslej še nihče od polfinalistov ni osvojil naslova.

