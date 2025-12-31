Ameriška pevka Beyonce je po oceni revije Forbes milijarderka in je postala šele peta glasbenica, ki je dosegla tovrsten mejnik. 44-letna pevka se je pridružila izbranemu klubu, v katerem so njen mož, raper Jay-Z, pa tudi Taylor Swift, Bruce Springsteen in Rihanna.

Dobičkonosna turneja

Beyonce je omenjeni mejnik dosegla po zadnjih zelo dobičkonosnih letih. Leta 2023 ji je njena turneja Renaissance World Tour prinesla skoraj 600 milijonov ameriških dolarjev (okoli 512 milijonov evrov). Leto kasneje je na novo oblikovala svoj glasbeni profil z albumom Cowboy Carter, za katerega je prejela grammyja, letos je sledila istoimenska turneja, ki je postala letošnja najbolj dobičkonosna glasbena turneja na svetu.

44-letna pevka se je pridružila izbranemu klubu, v katerem so njen mož, raper Jay-Z (levo), pa tudi Taylor Swift, Bruce Springsteen in Rihanna. Foto: Guliverimage

Forbes je te zaslužke združil z dohodki iz njenega glasbenega kataloga in drugih poslov ter ocenil, da je Beyonce samo letos pred plačilom davka zaslužila 148 milijonov dolarjev (126 milijonov evrov), kar jo uvršča na tretje mesto med najbolje plačanimi glasbeniki na svetu.

Večina njenega osebnega premoženja izhaja iz njene glasbe

Revija sicer po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ni podala natančnejše ocene neto vrednosti nekdanje članice dekliške glasbene skupine Destiny's Child in ustanoviteljice družbe Parkwood Entertainment, s katero glasbenica upravlja svojo kariero in produkcije.

Je pa ob tem Forbes še objavil, da je Beyonce sicer razširila svoj poslovni imperij med drugim z lastno blagovno znamko za nego las, viskija ter linije oblačil, vendar večina njenega osebnega premoženja izhaja iz njene glasbe, svetovnih turnej in nadzora nad pravicami, ki izhajajo iz njenega glasbenega kataloga.