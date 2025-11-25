Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

P. P.

Torek,
25. 11. 2025,
21.00

Osveženo pred

5 minut

Umrla je žena slavnega milijarderja Richarda Bransona, skupaj sta bila 50 let

P. P.

Joan in Richard Branson | Richard Branson Joan Templeman sta se poročila leta 1989 na karibskem otoku Necker. | Foto Gulliverimage

Richard Branson Joan Templeman sta se poročila leta 1989 na karibskem otoku Necker.

Foto: Gulliverimage

Milijarder Richard Branson, ustanovitelj skupine Virgin, je sporočil, da je v 80. letu umrla njegova žena Joan Branson. Skupaj sta bila kar 50. let, v zvezi pa so se jima rodili trije otroci.

Sir Richard Branson je zapisal, da ima zaradi smrti svoje žene strto srce. V ganljivi objavi na instagramu je poudaril, da je bila Joan njegova najboljša prijateljica in luč v njegovem življenju. "Bila je najčudovitejša mama in babica, kar si jih lahko zaželijo naši otroci in vnuki."

Richard Branson Joan Templeman sta se poročila leta 1989 na karibskem otoku Necker, ki je bil v lasti sira Richarda. V zakonu so se rodili trije otroci: Holly, Sam in Clare Sarah, ki pa je tragično umrla štiri po porodu.

Skromni začetki: od Glasgowa do karibskega otoka ljubezni

Joan se je rodila v Glasgowu na Škotskem v družini sedmih otrok. Njen oče je delal kot ladjedelničar, Joan pa se je kot najstnica osamosvojila in opravljala različna dela, med drugim je vodila tudi starinarnico.

Leta 1966 se je poročila z ljubeznijo svoje mladosti, Ronniejem Leahom, a sta se ločila leta 1978. V tem obdobju je spoznala Richarda Bransona – srečanje, ki ji je za vedno spremenilo življenje.

Ljubezen, ki se je začela v glasbenem studiu

Joan in Branson sta se spoznala leta 1976 v studiu Virgin Records. Branson je že večkrat dejal, da ga je osvojila že v prvih trenutkih – njena naravnost, prijazen duh in topel nasmeh naj bi nanj pustili močan vtis.

Štirideset let zakona in ljubezni, ki ni zbledela

Za njuno 40. obletnico poroke ji je Branson posvetil javno ljubezensko pismo.V njem je zapisal: "Zaljubil sem se na prvi pogled, ko sem zagledal blondinko, preprosto, očarljivo škotsko dekle po imenu Joan, ki si je ravno v tistem trenutku pripravljala skodelico čaja. Običajno v 30 sekundah vem, kakšen je nekdo, in Joan je v trenutku osvojila moje srce. Ni bila podobna nobeni ženski, ki sem jo kadarkoli prej srečal. Bila je lepa. Bila je pametna. Bila je zabavna. Bila je prizemljena. In imela je oči, ki so bile čista magija."

