Britanski milijarder Richard Branson poletel v vesolje #video

Nosilno letalo podjetja Virgin Galactic je danes okoli 16.40 po srednjeevropskem času z ustanoviteljem Bransonom in še petimi uslužbenci podjetja na krovu poletelo v vesolje. V približno eni uri se bo dvignilo na višino 15 kilometrov.

Vesoljsko letalo VSS Unity se bo nato odcepilo od nosilnega in zagnalo svoj raketni motor. Dvignili se bodo na višino okoli 80 kilometrov. Tam se bodo lahko potniki za nekaj minut odvezali in občutili breztežnost.

Dosegli bodo višino okoli 88 kilometrov, nakar bo se bo plovilo vrnilo na Zemljo.

"Danes je čudovit dan za polet v vesolje," je 70-letni britanski milijarder zapisal na Twitterju pred poletom. Objavil je video, kako je prikolesaril na vzletišče in se srečal s sopotniki.

It’s a beautiful day to go to space. We’ve arrived at @Spaceport_NM. Get ready to watch LIVE at 7:30 am PT | 10:30 am ET | 3:30 pm BST https://t.co/PcvGTmA661 #Unity22 pic.twitter.com/4KjGPpjz0M