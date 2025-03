Williams in Wilmore se bosta vrnila s plovilom Dragon podjetja SpaceX, s katerim so v nedeljo na ISS prispeli ameriška astronavta Anne McClain in Nichole Ayers, Japonec Takuya Onishi in ruski kozmonavt Kiril Peskov. S plovilom Dragon se bosta v torek na Zemljo vrnila tudi ameriški astronavt Nick Hague in ruski kozmonavt Aleksandr Gorbunov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sprva je bilo predvideno, da se bo četverica vrnila v sredo oziroma še pozneje, a je Nasa vrnitev preložila na torek. "Posodobljeni načrt vrnitve še naprej omogoča članom posadke vesoljske postaje čas za dokončanje nalog predaje, hkrati pa zagotavlja operativno prožnost pred manj ugodnimi vremenskimi razmerami, ki jih pričakujemo v nadaljevanju tedna," je pojasnila Nasa.

Suniti Williams so krajani vasi Leše, od koder prihajajo njeni sorodniki, takole zaželeli srečno pot:



Kaj se je zgodilo?

Sunita Williams, izkušena astronavtka slovenskega rodu, in njen kolega Barry Wilmore, ki sta se junija lani odpravila v vesolje na osemdnevno misijo, sta obtičala na ISS zaradi okvare na vesoljskem plovilu Starliner ameriškega podjetja Boeing. Starliner se je kasneje sicer sam uspešno vrnil na Zemljo.

Čeprav se je njuno bivanje v vesolju zavleklo, Sunita Williams in Barry Wilmore nista astronavta, ki sta najdlje obtičala v vesolju. Ameriški astronavt Frank Rubio je na primer leta 2023 na krovu ISS preživel 371 dni namesto šestih mesecev, kot je bilo prvotno načrtovano, in sicer zaradi puščanja hladilne tekočine na krovu plovila, predvidenega za njegovo vrnitev.

Najdlje pa sta na ISS neprekinjeno bivala ruska kozmonavta Oleg Kononenko in Nikolaj Čub. Po 374-dnevnem neprekinjenem bivanju sta se septembra lani vrnila na Zemljo v kapsuli Sojuz MS-25 skupaj z ameriško astronavtko Tracy Dyson.