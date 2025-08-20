Ameriški vplivnež, tiktoker in youtuber Justus Reid, ki je na območju hrvaškega Zagorja kupil hišo za pet tisoč evrov, na svojih družbenih omrežjih s svojimi sledilci redno deli, kako že drugi mesec napredujeta prenova in gradnja vseh novih pridobitev v okolici še pred kratkim popolnoma zapuščenega objekta. Pri obnovi mu pomagajo njegovi prijatelji, sosedje in ekipe delavcev, ki jih na teren pošljejo različna podjetja, ki pri obnovi pomagajo Američanu.

Petindvajsetletni Američan Justus Reid, ki sliši tudi na vzdevek Amerikanac, ki ga je dobil, še preden se je lotil svojega največjega projekta – obnove hiše –, saj je pred tem že dve leti živel in potoval po državah Balkana (državah nekdanje Jugoslavije). Američan že drugi mesec na svojih družbenih omrežjih (na Instagramu, Facebooku, TikToku in tudi YouTubu) deli, kako potekajo prenova in vse nove pridobitve na njegovi hiši ter v njeni okolici.

Njegovi videi dosegajo milijonske oglede

Do zdaj je v dveh mesecih Reid že objavil 39 delov obnove hiše, ki jo je za pet tisoč evrov kupil od prijatelja in leži na odročnem terenu v gozdu nekje na območju Zagorja, kjer v bližini ni nobene sosednje hiše niti sosedov. V zadnjem mesecu je Reid pridobil tudi kar nekaj novih sledilcev, a ne tako veliko, kolikor jih je v prvem mesecu. V zadnjem mesecu se je tako skupnost njegovih sledilcev samo na Instagramu s 4,6 milijona povečala na več kot 6,2 milijona (junija je imel pred obnovo hiše okoli 600 tisoč sledilcev),

Temu primerno pa se je povečalo tudi število ogledov njegovih videov. Skoraj vsi deli gradnje hiše so že dosegli deset milijonov ogledov, največ, 47 milijonov, pa jih je dosegel četrti del.

Približno tako je hiša Justusa Reida videti danes. Foto: Instagram/Justus Reid

Zadnji objavljeni 39. del Reidovega največjega projekta – obnove in gradnje hiše –, ki ga je objavil v torek:

Tudi v zadnjem mesecu je nekoč popolnoma zapuščena hiša, ki leži na težko dostopnem in odročnem terenu, doživela veliko novih pridobitev, tako znotraj nepremičnine kot v njeni okolici. Čeprav je ekipi Justusovih pomočnikov nekaj dni močno ponagajalo tudi vreme – predvsem močni nalivi, ki so onemogočili dostop do nepremičnine po blatni gozdni cesti –, je hiša danes videti zelo močno nadgrajena.

Med drugim je Reid z ekipo njegovim stalnih pomočnikov (to so Mario, Kris in predvsem Igor ter Ivana), ki mu pomagajo povsem zastonj, dokončal streho na hiši, ki so jo pred močnim dežjem že zaščitili z ustrezno folijo. Prebarvali in zaščitili so "špirovce" in zaščitili tudi les, s katerim so pokrili ostrešje. Zdaj na strehi manjka le še strešna kritina.

Hiša dobila povsem nova okna in vrata

Poleg obnove na nepremičnini, ta je v vmesnem času dočakala popolnoma vsa nova okna in vrata, ki so jih namestili delavci enega izmed podjetjih, ki je financiralo material in vgradnjo, pa so se lotili tudi postavitve kopalnice, ki stoji tik ob hiši. Nov prostor so zgradili iz siporeks opek, še pred tem pa uredili septično jamo in jamo za vodo. Ko so zidanje kopalnice končali – tudi na tem objektu so dokončali streho, manjka le še kritina –, so se lotili še inštalacijskih del, ureditve električne napeljave in urejanja notranjosti. Prostor so opremili z vsemi potrebnimi inštalacijami in cevmi za vodo ter streho tudi ustrezno izolirali.

Do hiše je Reid ob pomoči prijateljev in sosedov skopal tudi cevi, ki bodo v prihodnosti nepremičnino oskrbovale z elektriko ali vodo. Od sponzorjev iz avstrijskega podjetja pa je Reid v vmesnem času v posojo prejel tudi novo vozilo, ki ga bo uporabljal v času gradnje in je zamenjalo njegovo staro in močno poškodovano Yugo Florido.

Največja preobrazba nepremičnino šele čaka

V neposredni okolici hiše stoji še nezgrajen podest, ki ga namerava Reid pokriti z umetnim materialom, ki je videti kot les in ga je od enega izmed sponzorjev prejel v zadnjih dneh. Ena izmed največjih preobrazb pa nepremičnino čaka v naslednjih dneh, saj bodo hišo delavci "oblekli" v povsem novo fasado. Kakšne barve bo prenovljena hiša Američana, ki je pred kratkim v svojih videih razkril tudi svoje dekle, še ni znano. Jasno pa je, da bi ameriški vplivnež brez pomoči sosedov, ki mu pomagajo brezplačno, težko projekt pripeljal do točke, kjer je danes.

Tako je bila še v začetku julija videti njegova nepremičnina, kupljena za pet tisoč evrov. Foto: Pixsell/Goran Stanzl

Nad projektom se navdušujejo tudi številni njegovi oboževalci in sledilci, ki mu pod objavami največkrat namenijo prijazne in vzpodbudne besede ter komentirajo aktualno dogajanje in kot v računalniški igrici "odklepajo" nove karakterje. Vsakokrat, ko se projektu priključi nova oseba, ki jo Reid predstavi z imenom, ga komentatorji omenijo poleg objave.

Številni gledalci in komentatorji se vračajo vsakodnevno

"Gumb: Tukaj od prvega dne." "Vsakdo potrebuje sosede, kot so Igor, Kris in Mario." "Zanima me, kako bi bila videti njegova hiša za pet tisoč evrov, če mu nihče ne bi pomagal." "Brat, na tej točki ta hiša za pet tisoč evrov ni več samo tvoja." To so samo nekateri izmed tisočih komentarjev, ki se vsakodnevno zvrstijo pod novo Reidovo epizodo o gradnji in obnovi hiše.

"To poletje bo noro," je Američan zapisal ob začetku prenove in prav zagotovo temu danes, dva meseca po začetku, lahko pritrdijo njegovi sledilci, sosedje in tudi njegovi prijatelji, ki spremljajo neverjetno prenovo nekoč popolnoma zapuščenega objekta.

