Hrvaški mediji: Vsa čast. Slovenci ne čakajo nikogar, sami so pospravili središče Splita.

Portal Slobodna Dalmacija piše, da jih je kontaktirala družina iz Slovenije, ki vsako leto dopustuje v Splitu in se je to poletje, namesto da bi poležavala na plaži, odločila, da bo predel mesta, kjer je nastanjena, počistila, čeprav je to delo komunalnih podjetij.

"Za nas Split ni le turistična destinacija, ampak tudi kraj, kjer se počutimo kot doma in od koder izvirajo naše družinske korenine. Danes smo se zato odločili, da pred kosilom pospravimo območje okoli dveh vhodov v stavbe na Mažuranićevem sprehajališču, kjer vsako leto bivamo. Količina smeti na tako majhnem območju nas je presenetila in hkrati spodbudila, da nekaj ukrenemo," sta Ines in Tadej povedala za Slobodno Dalmacijo.

Priložene fotografije, ki jih lahko vidite na tej povezavi, prikazujejo rezultat jutranjega čiščenja. "Občutek, da smo prispevali majhen delež k čistejšemu mestu, je bil resnično poseben in nas je še bolj povezal s tem krajem," so še povedali za omenjeni medij.

Ob tem so dodali, da upajo, da bo njihovo majhno dejanje še koga navdihnilo, da se ustavi, pogleda naokoli in naredi majhen korak za naravo, ki je edinstvena in neprecenljiva. "Hvala Split, ker si naš drugi dom. Želimo, da ostaneš lep, čist in spoštovan, saj si to zaslužiš," sta sklenila Ines in Tadej.