Avtor:
K. M.

Torek,
19. 8. 2025,
4.00

množični turizem protest Hrvaška otok

Torek, 19. 8. 2025, 4.00

5 ur, 36 minut

Domačinom Ošljaka prekipelo: pregnali so turiste in organizirali protest

Avtor:
K. M.

ošljak | Da bi preprečili nadaljnji prihod turistov, so se domačini Ošljaka s čolni podali proti izletniški ladji in glasno protestirali.  | Foto instagram

Da bi preprečili nadaljnji prihod turistov, so se domačini Ošljaka s čolni podali proti izletniški ladji in glasno protestirali. 

Foto: instagram

Prebivalci Ošljaka, majhnega otoka med Zadrom in otokom Ugljan, so se naveličali turistov in dnevnih izletnikov, zato so se odločili preprečiti prihod izletniških ladij ter organizirali protest, poroča portal Morski.hr. Med uporom oziroma protestom je bil po poročanju Radia Zadar napaden občinski svetnik Mihovil Valčić.

Domačini opozarjajo, da se območje otoka za turistične namene uporablja brez kakršnihkoli predpisov, saj je Ošljak zavarovano območje in ne predvideva tovrstnih turističnih dejavnosti. Da bi preprečili nadaljnji prihod turistov, so se s čolni podali proti izletniški ladji in glasno protestirali. 

Turisti puščajo veliko zmešnjavo, iztrebke, smeti in vstopajo na zasebna območja 

"To bitko z institucijami bijemo že skoraj 15 mesecev in je precej neuspešna, saj se ne odzivajo na naše zahteve in zakonske določbe. Ni pravnega okvira, da bi ti čolnarji prihajali v Ošljak v tako množičnem in nenadzorovanem številu. Ko smo začeli reševati to težavo, je bilo med 300 in 500 ladij, zdaj pa je to število večkrat preseženo. Ladje ne prihajajo več samo v matično pristanišče, ampak kamorkoli na obalo otoka. Ti gostje za seboj puščajo veliko zmešnjavo, iztrebke, smeti in vstopajo na zasebna območja," se je na razmere pritožil občinski svetnik v Preku Mihovil Valčić.

Dodal je, da so ga zaradi protesta fizično napadli in da je napad prijavil policiji. "Pred nekaj dnevi so me v Preku fizično in zelo brutalno verbalno napadli. To sem prijavil policiji tako kot zasebnik kot svetnik, preiskave pa zdaj potekajo," je Valčić povedal za HRT Radio Zadar. Kdo ga je verbalno napadel, ni navedeno. 

množični turizem protest Hrvaška otok
