Luka Dončić razveselil otroke v slovenski bolnišnici

Luka Dončić je v preteklosti prek svoje fundacije že na nešteto načinov pomagal otrokom in pomoči potrebnim tako v ZDA kot v Sloveniji. Za lepo gesto je letos znova poskrbel tudi v prazničnem decembru, saj je otrokom v bolnišnici Šentvid pri Stični pričaral pravo čarobno vzdušje ter jih presenetil s praznično zabavo s picami in darili.

To sredo je Luka Dončić otrokom v Bolnišnici za otroke Šentvid pri Stični pričaral pravo čarobno vzdušje ter jih presenetil s praznično zabavo s picami in darili. "Vsem pošiljamo veliko ljubezni in veselja v tem prazničnem času," so ob tem sporočili iz njegove fundacije.

Na darilih so otroci dobili tudi posebno posvetilo. "Živjo, prijatelji. Vesele praznike! Upam, da vam bo to darilo narisalo nasmeh na obraz in vas zelo razveselilo. Želim, da veste, da mislim na vas in da sem zelo ponosen na vaš pogum in moč. V novem letu 2026 vam želim vse najboljše! Srečno novo leto! Luka," piše na posvetilu.

