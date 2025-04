Posadka je v vesoljski kapsuli Shenzhou 20 vzletela ob 17.17 po lokalnem času iz izstrelitvenega centra Jiuquan sredi puščave na severozahodu Kitajske. Nekaj ur pred izstrelitvijo je tajkonavte v centru pozdravilo več sto ljudi, ki so mahali s šopki in kitajskimi zastavicami.

Posadka bo na vesoljski postaji Tiangong, kar v prevodu pomeni nebeška palača, zamenjala dosedanjo posadko, ki se bo na Zemljo predvidoma vrnila 29. aprila.

Poskusi, sprehodi in vzdrževalna dela

Novo posadko vodi 46-letni častnik kitajske vojske Chen Dong, za katerega je to tretja misija v vesolju in ki je leta 2022 postal prvi Kitajec, ki je bil v orbiti več kot 200 dni. V posadki sta tudi 40-letni nekdanji vojaški pilot Chen Zhongrui in 35-letni nekdanji inženir vesoljske tehnologije Wang Jie, za katera je to prva misija v vesolju.

Na vesoljski postaji bodo izvajali poskuse, vesoljske sprehode in vzdrževalna dela. Posadka bo na postajo prvič pripeljala planarije, vodne ploščate črve, ki so znani po svojih regenerativnih sposobnostih.

Kitajska je v prizadevanjih, da bi v vesolju dohitela ZDA in Rusijo, v svoj vesoljski program v zadnjih letih vložila milijarde evrov. Do leta 2030 želi na Luno poslati kitajsko posadko, nato pa zgraditi še lunarno bazo. Zgraditi jo želijo tudi ZDA.

Kitajska v poletih na Mednarodno vesoljsko postajo ne sodeluje od leta 2011, ko so v ZDA vesoljski agenciji Nasa prepovedali sodelovanje s Pekingom. Od takrat poskuša Kitajska v svoj vesoljski program vključiti tudi druge države. Februarja je sklenila dogovor s Pakistanom, da bi na Tiangong lahko poslala prvega tujega astronavta.