ISS je v 27 letih prepotovala 30-krat dlje od povprečne razdalje med Zemljo in Marsom, štirikrat dlje, kot je od Zemlje do Saturna, in bi s 6,4 milijarde opravljenimi kilometri že skoraj dosegla Pluton, so sporočili iz Roskozmosa.

Vesoljsko postajo skupaj upravljajo Rusija, ZDA, Kanada, Japonska in Evropska vesoljska agencija (ESA).

Sodelovanje pri tem pomembnem znanstvenem projektu se nadaljuje kljub vojni Rusije proti Ukrajini. Foto: Reuters

Na postaji se redno izmenjujejo astronavti in kozmonavti, ki tam opravljajo raziskovalno delo. Ravno danes naj bi iz ZDA proti ISS poletelo novo vesoljsko plovilo Dragon s posadko. Nekaj dni kasneje pa naj bi plovilo na Zemljo pripeljalo ameriška astronavta Suni Williams in Butcha Wilmora. Zaradi tehničnih težav z njunim vesoljskim plovilom Starliner sta v vesolju že od junija lani, čeprav naj bi sprva njuna misija trajala le osem dni.