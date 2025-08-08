Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. P.

Petek,
8. 8. 2025,
21.56

43 minut

NK Rudar Velenje NK Nafta Lendava NK Slovan NK Bistrica Druga liga

2. SNL, 1. krog

Začelo se je, Bistrica in Nafta skočili na vrh

R. P.

Robert Pevnik je z Bistričani vknjižil prvo zmago v sezoni. Doma je s 3:1 premagal Rudar.

Robert Pevnik je z Bistričani vknjižil prvo zmago v sezoni. Doma je s 3:1 premagal Rudar.

Foto: Vid Ponikvar

Danes se je začela nova sezona 2. SNL. Bistrica je v uvodni tekmi na domači zelenici s 3:1 premagala Velenjčane, Nafta pa je bila z 2:0 boljša od Slovana. V soboto bodo odigrane štiri tekme, kranjski Triglav, ki je v prejšnji sezoni za las ostal brez napredovanja v 1. SNL, bo gostoval v Biljah, v nedeljo pa se bosta predstavila nova drugoligaša. Jesenice bodo gostile pomlajeno Gorico, Krško pa Ilirijo.

Miral Samardžić
Sportal Veliko novega v 2. SNL, kjer bo nastopal tudi Miral Samardžić

Druga liga, 1. krog:

Petek, 8. avgust:

Sobota, 9. avgust:

Nedelja, 10. avgust:

Lestvica: 

NK Rudar Velenje NK Nafta Lendava NK Slovan NK Bistrica Druga liga
