Začelo se je, Bistrica in Nafta skočili na vrh

Danes se je začela nova sezona 2. SNL. Bistrica je v uvodni tekmi na domači zelenici s 3:1 premagala Velenjčane, Nafta pa je bila z 2:0 boljša od Slovana. V soboto bodo odigrane štiri tekme, kranjski Triglav, ki je v prejšnji sezoni za las ostal brez napredovanja v 1. SNL, bo gostoval v Biljah, v nedeljo pa se bosta predstavila nova drugoligaša. Jesenice bodo gostile pomlajeno Gorico, Krško pa Ilirijo.