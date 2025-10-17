Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Petek,
17. 10. 2025,
17.50

Osveženo pred

1 ura, 56 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
NK Nafta Lendava NK Tabor Sežana NK Brinje Grosuplje NK Triglav ND Gorica Druga liga

Petek, 17. 10. 2025, 17.50

1 ura, 56 minut

Druga liga, 11. krog

Vodilni Krosupeljčani gostijo Dekane, Nafta v nedeljo Ilirijo

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Euro 2024 žoga | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Enajsti krog druge slovenske nogometne liga sta odprla četrti Triglav in Jesenice. Vodilni Grosupeljčani prav tako igrajo v petek zvečer, doma proti Dekanom. Prav tako 28 točk kot Grosuplje ima Nafta, ki igra šele v nedeljo popoldne, doma v Lendavi proti Iliriji.

NK Nafta : NK Primorje
Sportal Nafta in Brinje nadaljujeta mrtvi tek, zmaga tudi za Beltince

Druga liga, 11. krog:

Petek, 17. oktober:

Sobota, 18 oktober:

Nedelja, 19. oktober:

Lestvica:

1. Brinje Grosuplje 10 tekem – 28 točk
2. Nafta 1903 10 – 28
3. Beltinci Klima Tratnjek 10 – 23
4. Triglav Kranj  10 – 22
5. Pearlescent Tabor Sežana 10 – 21
6. Kety Emmi&Impol Bistrica 10 – 20
7. Bilje 10 – 18
8. Jadran Dekani 10 – 11
9. Slovan 10 – 8
10. Dravinja 10 – 7
11. Ilirija 1911 10 – 7
12. Rudar Velenje 10 – 6
13. Krka 10 – 7
14. Krško Posavje 10 – 6
15. Jesenice  10 – 5
16. Gorica 10 – 5

Najboljši strelci:

9  Bajraj (Beltinci)
 Maroša (Nafta)
5 – Blaj (Bistrica), Marsetič (Bistrica), Rose (Tabor), Močnik (Beltinci)

Koper Celje Slaviša Stojanović
Sportal Slovenijo obnorel zanimiv trend. Nov krog, nov trener!
Albert Riera
Sportal Riera uživa v Sloveniji: Slovenci ste res dobri v srcu
NK Nafta Lendava NK Tabor Sežana NK Brinje Grosuplje NK Triglav ND Gorica Druga liga
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.