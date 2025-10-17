Petek, 17. 10. 2025, 17.50
1 ura, 56 minut
Druga liga, 11. krog
Vodilni Krosupeljčani gostijo Dekane, Nafta v nedeljo Ilirijo
Enajsti krog druge slovenske nogometne liga sta odprla četrti Triglav in Jesenice. Vodilni Grosupeljčani prav tako igrajo v petek zvečer, doma proti Dekanom. Prav tako 28 točk kot Grosuplje ima Nafta, ki igra šele v nedeljo popoldne, doma v Lendavi proti Iliriji.
Druga liga, 11. krog:
Petek, 17. oktober:
Sobota, 18 oktober:
Nedelja, 19. oktober:
Lestvica:
1. Brinje Grosuplje 10 tekem – 28 točk
2. Nafta 1903 10 – 28
3. Beltinci Klima Tratnjek 10 – 23
4. Triglav Kranj 10 – 22
5. Pearlescent Tabor Sežana 10 – 21
6. Kety Emmi&Impol Bistrica 10 – 20
7. Bilje 10 – 18
8. Jadran Dekani 10 – 11
9. Slovan 10 – 8
10. Dravinja 10 – 7
11. Ilirija 1911 10 – 7
12. Rudar Velenje 10 – 6
13. Krka 10 – 7
14. Krško Posavje 10 – 6
15. Jesenice 10 – 5
16. Gorica 10 – 5
Najboljši strelci:
9 – Bajraj (Beltinci)
8 – Maroša (Nafta)
5 – Blaj (Bistrica), Marsetič (Bistrica), Rose (Tabor), Močnik (Beltinci)