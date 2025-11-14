Petek, 14. 11. 2025, 19.20
39 minut
Druga liga, 15. krog
Vodilna Nafta v Kranju že do 13. zmage
Druga slovenska nogometna liga se, kot smo že vajeni, igra tudi v času reprezentančnih akcij. Na prvi tekmi 15. kroga je v petek popoldne Krka z 1:0 premagala Jadran. Vodilna Nafta je v Kranju zmagala z 2:0 in tako dosegla že 13. zmago v prvenstvu (ima še dva remija). Brinje, ki zaostajajo za dve točki, v petek zvečer igrajo proti Biljam.
Druga liga, 15. krog:
Petek, 14. november:
Sobota, 15. november:
Nedelja, 16. november:
Lestvica:
Najboljši strelci:
11 – Bajraj (Beltinci)
10 – Maroša (Nafta)
7 – Marsetič (Bistrica), Vinogradac (Triglav)
6 – Močnik (Beltinci), Rose (Tabor), Brkić (Triglav), Kregar (Triglav), Kulenović (Rudar)