Vodilna Nafta v Kranju že do 13. zmage

Druga slovenska nogometna liga se, kot smo že vajeni, igra tudi v času reprezentančnih akcij. Na prvi tekmi 15. kroga je v petek popoldne Krka z 1:0 premagala Jadran. Vodilna Nafta je v Kranju zmagala z 2:0 in tako dosegla že 13. zmago v prvenstvu (ima še dva remija). Brinje, ki zaostajajo za dve točki, v petek zvečer igrajo proti Biljam.