Predsednik NK Celje trenerja Alberta Riere ne da

Valerij Kolotilo: Cene za Alberta ne postavljamo, ker Albert ostaja

konferenčna liga NK Celje AEK Albert Riera | Albert Riera ostaja v Celju. To je zdaj jasno. Vse drugo je bilo le senzacionalistično ugibanje nekaterih medijev. | Foto Jure Banfi

Albert Riera ostaja v Celju. To je zdaj jasno. Vse drugo je bilo le senzacionalistično ugibanje nekaterih medijev.

Foto: Jure Banfi

Predsednik NK Celje Valerij Kolotilo ima dovolj neprestanih novic o odhodu trenerja Alberta Riere. Zakaj bi želeli razdirati nekaj, kar deluje? Cene za Alberta ne postavljamo, ker je stališče kluba takšno, da Albert ostaja," se je odzval v sporočilu za javnost.

Albert Riera
Valerij Kolotilo | Foto: www.alesfevzer.com Valerij Kolotilo Foto: www.alesfevzer.com Celje vodi na lestvici prve slovenske nogometne lige, z zmagami pa navdušuje tudi v Uefini konferenčni ligi. Zato se pojavljajo govorice, da si trenerja Alberta Riero želijo številni bogatejši klubi. Mediji, predvsem z Balkana, tudi pišejo, da Celje zanj postavlja visoko odškodnino. In kot že tolikokrat se je izkazalo, da gre samo za govorice in senzacionalistično poročanje brez prave osnove. Zato se je predsednik NK Celje Valerij Kolotilo zdaj odzval z odločnim sporočilom za javnost. Trenerja ne dajo, je jasen.

"Rad bi dokončno razjasnil trenutno situacijo in vse prihodnje, ki se bodo pojavile vsakokrat, ko se bo ambiciozen klub z Balkana ali tujine znašel v težavah ali iskanju novega trenerja. Nogometni klub Celje nikoli ni postavil cene oz. želene odškodnine za Alberta Riero, saj klub ni zainteresiran za pogovore o njegovem odhodu. S katerimkoli klubom. Ekipa NK Celje pod vodstvom Alberta Riere napreduje iz dneva v dan, prav tako vsak dan raste spoštovanje do kluba v Sloveniji in Evropi. Skupaj s trenerjem smo na pravi poti. O tem pričajo rezultati, saj smo na vrhu lestvice v domačem prvenstvu in tik pod vrhom konferenčne lige. Naš cilj je v vseh treh tekmovanjih iti do konca. Zakaj bi želeli razdirati nekaj, kar deluje? Cene za Alberta ne postavljamo, ker je stališče kluba takšno, da Albert ostaja."

Albert Riera
