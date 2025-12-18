Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

delodajalci gospodarstvo stroški minimalna plača Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec

Minister Luka Mesec razkril predlog nove minimalne plače: znašala bi tisoč evrov neto

Luka Mesec | Po novem izračunu minimalni življenjski stroški znašajo okoli 760 evrov. | Foto STA

Po novem izračunu minimalni življenjski stroški znašajo okoli 760 evrov.

Foto: STA

Minister za delo Luka Mesec je predstavil najnovejši izračun minimalnih življenjskih stroškov, ki bo med drugim vplival na določitev višine minimalne plače v prihodnjem letu. Sam predlaga minimalno plačo v višini tisoč evrov neto, medtem ko danes za samsko osebo brez otrok in posebnih olajšav znaša 887 evrov neto.

Kot je pojasnil minister za delo Luka Mesec, so se za nov izračun minimalnih življenjskih stroškov odločili zaradi visoke inflacije v letih 2022 in 2023. "Povsod okoli nas beremo in slišimo, da stroški življenja rastejo, predvsem stroški prehrane. Zato smo se odločili za nov izračun minimalnih življenjskih stroškov," je v uvodu povedal Mesec. 

Minimalne življenjske stroške je treba po zakonu na novo izračunati najmanj vsakih šest let. Po zadnjem izračunu iz leta 2022 trenutno ti znašajo 669,83 evra, minimalna plača pa znaša 1.277,72 evra bruto. To pomeni, da je trenutno minimalna plača 32,8 odstotka nad minimalnimi življenjskimi stroški. 

Nov izračun: minimalni življenjski stroški znašajo okoli 791 evrov

Zakon določa, da mora minimalna plača znašati najmanj 20 in največ 40 odstotkov nad minimalnimi življenjskimi stroški. Po novem izračunu so se minimalni življenjski stroški povišali za 18 odstotkov oziroma 124 evrov in znašajo 791 evrov. To pomeni, da mora biti minimalna plača določena v pasu od 949 evrov neto (20 odstotkov nad minimalnimi življenjskimi stroški) do 1.107 evrov neto (40 odstotkov nad minimalnimi življenjskimi stroški).

Minister Mesec predlaga minimalno plačo v višini tisoč evrov neto. S svojim predlogom bo seznanil socialne partnerje in koalicijo, po posvetu pa se bodo po novem letu odločili, za koliko se bo zvišala minimalna plača v Sloveniji. 

Poleg višine minimalne plače izračun minimalnih življenjskih stroškov vpliva na višino letnega in zimskega regresa ter na višino nadomestila za brezposelne. Kratkoročni izračun minimalnih življenjskih stroškov neposredno vpliva tudi na višino drugih socialnih transferjev, kot so denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, pogrebnina, posmrtnina in zagotovljena pokojnina. Kot je pojasnil Mesec, sprememb na področju socialnih transferjev ne bo. 

Luka Mesec
delodajalci gospodarstvo stroški minimalna plača Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec
