Avtorji:
K. M., STA

Četrtek,
18. 12. 2025,
13.00

Osveženo pred

31 minut

Četrtek, 18. 12. 2025, 13.00

31 minut

Kaj prinaša leto 2026 za upokojence: 5 % uskladitev pokojnin ter letni in zimski dodatek, načrt Zpiza skoraj 9 milijard

Avtorji:
K. M., STA

Finančni načrt Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) za leto 2026 je na današnji seji sprejel svet zavoda.

Foto: STA

Finančni načrt Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) za leto 2026 je na današnji seji sprejel svet zavoda.

Foto: STA

ZPIZ je sprejel finančni načrt za leto 2026, ki predvideva skoraj devet milijard evrov prihodkov in odhodkov. Po načrtu naj bi se pokojnine februarja redno uskladile za 5 odstotkov (s poračunom za januar), izplačana pa bosta tudi letni in zimski dodatek. Razliko med prihodki in odhodki bo zavod pokril tudi s skoraj 944 milijoni evrov iz državnega proračuna.

Po danes sprejetem finančnem načrtu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) naj bi bili prihodki in odhodki v letu 2026 izravnani pri nekaj manj kot devetih milijardah evrov.

Prihodki: največ iz prispevkov, del iz proračuna

Največji del prihodkov ZPIZ naj bi tudi v letu 2026 predstavljali prispevki za socialno varnost, načrtovani v višini 7,1 milijarde evrov. Prispevki zaposlenih so načrtovani v višini približno 4,2 milijarde evrov, prispevki delodajalcev pa v višini 2,4 milijarde evrov.

Ker to ne pokrije vseh izdatkov, načrt predvideva še proračunski transfer: ZPIZ naj bi iz državnega proračuna za kritje razlike prejel skoraj 944 milijonov evrov.

Kaj predvideva načrt za leto 2026

  • Redno uskladitev pokojnin februarja za 5 %, z poračunom za januar.

  • Izplačilo letnega in zimskega dodatka (višine v povzetku niso navedene).

  • Skoraj 944 milijonov evrov iz državnega proračuna za pokritje razlike med prihodki in odhodki.

  • Skoraj 7,7 milijarde evrov načrtovanih izdatkov za pokojnine, ob predvideni 1,5-odstotni rasti števila prejemnikov.

Odhodki: za pokojnine skoraj 7,7 milijarde evrov

Med odhodki zavoda je za izplačilo pokojnin v letu 2026 načrtovanih skoraj 7,7 milijarde evrov. Pri pripravi načrta so upoštevali, da bo število prejemnikov pokojnin v povprečju 1,5 odstotka višje.

Uskladitev pokojnin: 5 % februarja, poračun za januar

Namestnik generalnega direktorja ZPIZ David Klarič je na seji povedal, da je po načrtu predvidena redna februarska uskladitev za pet odstotkov, izplačan pa naj bi bil tudi poračun za januar. Na letni ravni bo treba za ta namen skupaj s prispevkom za zdravstveno zavarovanje upravičencev nakazati približno 407 milijonov evrov, je navedel.

Upokojenci, zimski dodatek
Novice Danes je dan D za upokojence

Pravilo 50/50 po pokojninski reformi

Klarič je pojasnil, da naj bi bila uskladitev izvedena v skladu s pokojninsko reformo: pri izračunu se v 50 odstotkih upošteva rast plač in v 50 odstotkih rast cen življenjskih potrebščin.

Foto: Sedem d.o.o.

Višji dodatki za pomoč in postrežbo ter invalidnine

Po njegovih besedah je predvidena tudi uskladitev dodatkov za pomoč in postrežbo ter invalidnin za telesno okvaro, ki naj bi bili od marca višji za 2,9 odstotka.

Ocena za leto 2025: 8,3 milijarde evrov, manj od načrta

Klarič je predstavil še oceno prihodkov in odhodkov zavoda za leto 2025, po kateri naj bi bili izravnani v višini 8,3 milijarde evrov, kar je za 0,8 odstotka manj od finančnega načrta za leto 2025.

Prispevki za socialno varnost naj bi po oceni letos znašali 6,7 milijarde evrov oziroma približno en odstotek manj od načrtovanih. Iz državnega proračuna naj bi za kritje razlike med prihodki in odhodki po oceni prejeli nekaj nad milijardo evrov. Od Kapitalske družbe pa so septembra prejeli skoraj 81,5 milijona evrov.

Za pokojnine naj bi bilo po oceni letos nakazanih približno 7,2 milijarde evrov.

Brez večje razprave na svetu zavoda

Večje razprave o dokumentih po poročanju ni bilo. Člani sveta zavoda, ki so sodelovali v razpravi, so zavod pohvalili za pripravljeni finančni načrt za leto 2026.

Upokojenci
Novice Zaradi prevedbe stanovalcev v domovih v novi sistem dodatek za pomoč in postrežbo začasno ustavljen
upokojenci, starejši
Novice Upokojenci, pripravite se: to vas čaka že januarja 2026
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije zimski dodatek letni dodatek uskladitev pokojnin 2026 finančni načrt Zpiz 2026 finančni načrt načrtovanje ZPIZ
