R. K., STA

4. 12. 2025,
7.54

Vlada predvidoma o aktivaciji sheme skrajšanega delovnika in morda o predlogu novega zakona o STA

Luka Mesec | Pretekli teden na terenski seji vlade v Mariboru je minister za delo Luka Mesec dejal, da je shema subvencioniranega skrajšanega delovnega časa pripravljena. | Foto STA

Pretekli teden na terenski seji vlade v Mariboru je minister za delo Luka Mesec dejal, da je shema subvencioniranega skrajšanega delovnega časa pripravljena.

Foto: STA

Vlada bo danes predvidoma obravnavala gradiva, potrebna za aktivacijo stalne sheme subvencioniranega skrajšanega delovnega časa. Med temi je bistven seznam panog, ki bi bile do subvencioniranja upravičene. Aktivacijo sheme že vse od od julijske uveljavitve zakonske podlage zanjo nestrpno pričakuje gospodarstvo. Po nekaterih napovedih bi lahko vlada obravnavala tudi predlog zakona o STA.

Vlada naj bi po napovedih seznam dejavnosti, v katerih se bo shema izvajala, obravnavala že pretekli teden na terenski seji v Mariboru, a se to ni zgodilo. Je pa minister za delo Luka Mesec dejal, da je shema pripravljena.

Finančni minister Klemen Boštjančič je medtem pozneje zatrdil, da vlada pretekli teden še ni imela na mizi vseh potrebnih gradiv oz. analiz, ki morajo odločitev o aktivaciji sheme spremljati.

Gospodarstveniki v nestrpnem pričakovanju 

Gospodarstvo aktivacijo sheme, ki jo vlada lahko aktivira v primeru naravne ali druge nesreče oziroma kriznih razmer, nestrpno čaka že vse od julijske uveljavitve zakona o uveljavljanju delnega povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas, saj da je pomoč države v času zaostrenih gospodarskih razmer nujna za ohranitev konkurenčnosti in delovnih mest.

Vendar pa je postopek sprožitve sheme dolgotrajen. Ministrstvo za delo je moralo najprej sprožiti postopek ugotavljanja, ali so pogoji za aktivacijo sheme izpolnjeni. Nato sta morala parametre preveriti gospodarsko ministrstvo in urad za makroekonomske analize in razvoj.

Šele po pripravi teh analiz in posvetu s socialnimi partnerji lahko ministrstvo za delo predlog pošlje vladi, ta pa bo ob aktivaciji sheme določila, katere panoge bodo do ukrepa upravičene. Od dolžine tega seznama bo odvisno tudi, kakšen javnofinančni strošek bo izvajanje sheme pomenilo.

Te točke sicer ni na predhodno objavljenem dnevnem redu vladne seje, je pa pričakovati, da bo sledila širitev.

Je pa po drugi strani na dnevnem redu med drugim predlog spremenjene uredbe o kategorizaciji državnih cest, ki bo omogočila, da na obalni hitri cesti uporaba vinjet za osebna vozila ne bo več potrebna. Ta ukrep je vlada napovedala med regijskim obiskom v Pomurju.

Vlada morda že danes o predlogu novega zakona o STA

Po nekaterih napovedih bi vlada danes lahko obravnavala tudi predlog novega zakona o Slovenski tiskovni agenciji (STA), ki na novo določa obseg, financiranje, upravljanje in vsebino gospodarske javne službe informiranja, ki jo izvaja STA. Glede na predlog, ki je v vladnih gradivih, naj bi vlada DZ predlagala sprejetje zakona po nujnem postopku.

Predloga zakona, ki ga je ministrstvo za kulturo pred dnevi poslalo v vladni postopek, v sredo zvečer še ni bilo na dnevnem redu vladne seje, a obstaja možnost današnje širitve. Obravnavali so ga namreč že vladni odbori.

Predlog določa, da v javno službo informiranja spada izvajanje javne medijske storitve tiskovne agencije v slovenskem in angleškem jeziku tako za potrebe izdajateljev medijev in drugih naročnikov (kar je po sedanjem zakonu sodilo v tržno dejavnost) kot priprava in objava kratkih povzetkov agencijskih novic na spletnem mestu. Zajema tudi pripravo in objavo vsebin o delovanju narodnih in etničnih skupnosti v Sloveniji in za Slovence zamejstvu in po svetu. Po novem bi v javno službo spadala tudi vzpostavitev in urejanje javno dostopnega spletnega portala za preverjanje točnosti vsebin.

Vlada bo vsakih deset let pripravila oceno, ali ob upoštevanju razvoja medijskega trga še obstaja potreba po izvajanju te službe, oceno bo obravnaval tudi državni zbor.

Predlog na novo omejuje dolžino agencijskih novic na tri tisoč znakov razen v primeru tematskih vesti. Mandat direktorja STA skrajšuje s petih let na štiri leta.

Robert Golob
