Uroš Zorman še nikoli ni imel toliko težav

Selektor slovenske rokometne izbrane vrste je predstavil seznam rokometašev, na katere bo računal na januarskem evropskem prvenstvu, ki ga bodo med 15. januarjem in 1. februarjem gostile Danska, Švedska in Norveška. Selektor je imel pri oblikovanju seznama povabljencev ogromno težav, med drugim manjkajo Blaž Blagotinšek, Borut Mačkovšek in Miha Zarabec.

"Uf, toliko izzivov in težav, kot smo jih imeli pri sestavi tega seznama, pa res mislim, da še nismo imeli. A ni kaj," je ob predstavitvi seznama rokometašev, na katere bo računal, priznal selektor Uroš Zorman. Na seznamu je 22 rokometašev, ob tem pa je selektor razodel še širši spisek in rokometaše, ki so pripravljeni na vpoklic v primeru poškodb in težav. "Sezona je naporna, tekmovalni ritem je natrpan in potem takoj po prvem spisku, ki ga moraš oddati EHF, dobiš odzive nekaterih, da so poškodovani, zaradi česar se spisek samodejno skrajša. To mi ni preveč všeč, tudi danes bi vse skupaj lahko sestavili drugače, a je, kar je."

Najbolj v oči pade odsotnost stebrov slovenske obrambe zadnjih let Boruta Mačkovška in Blaža Blagotinška. "Z Blagotinškom in Mačkovškom smo se malce pogovorili, oba sta že precej načeta in utrujena in z obema smo se strinjali, da če res ne bo velike potrebe, da bosta to prvenstvo izpustila. Več priložnosti bo tako zagotovo dobil Nik Henigman. Vemo, kako pogosto si pri nas sledijo velika tekmovanja, ritem je res naporen, sploh če nisi več najmlajši," je pojasnil Zorman. Enako je tudi z Miho Zarabcem, ki je že tri tedne odsoten zaradi poškodbe. S poškodbama se ubadata še Matic Grošelj in Tadej Kljun. Vsi omenjeni igralci so sicer na širšem seznamu, ki so ga morali pri Rokometni zvezi Slovenije že pred nekaj časa posredovati EHF.

Borut Mačkovšek Foto: Guliverimage

Seznam izbrane vrste: - vratarji: Jože Baznik (Pauc), Klemen Ferlin (Kielce) in Miljan Vujović (Stuttgart);

- krilni igralci: Tim Cokan, Staš Slatinek Jovičič (oba LL Grosist Slovan), Tilen Kodrin (Gummersbach) in Domen Novak (Flensburg);

- zunanji igralci: Nejc Cehte (Füchse Berlin), Timotej Grošelj, Janez Guček (oba Trimo Trebnje), Nik Henigman, Domen Tajnik (oba Pelister), Blaž Janc, Domen Makuc (oba Barcelona), Mitja Janc (Wisla Plock), Mitja Malus (Vardar), Tarik Mlivić (LL Grosist Slovan) in Aleks Vlah (Kielce);

- krožni napadalci: Lan Grbić (Trimo Trebnje), Kristjan Horžen (Gummersbach), Matic Suholežnik in Stefan Žabić (oba LL Grosist Slovan).

"Naredili smo malce širši spisek, kot je bilo sprva načrtovano, predvsem zato da vidimo kombinacije v obrambi in jih preizkusimo. Potem bomo določili potnike na evropsko prvenstvo. Dejstvo je, da je nekaj poškodb, odpovedi, preobremenjenosti, a na koncu je pogosto tako, da ko so stvari videti najbolj črne, potem izpadejo najboljše. Verjamem v to in v vse igralce. Tisti, ki bodo šli na prvenstvo, bodo dali maksimum, da dosežemo dober rezultat," je prepričan Zorman.

"Z zadnjega prvenstva smo se, vsaj upam, nekaj naučili. Tudi za pomlajevanje je prišel čas. Kot vedno rečem: vse se zgodi ob svojem času. Kvalifikacije zatem smo kljub vsem težavam opravili z odliko, sploh v zadnjem ciklu smo pomladili izbrano vrsto in odigrali dobro. To so pozitivne smernice in zdaj nas čaka delo naprej."

Priprave začenjajo na novega leta dan

Slovenci bodo priprave začeli 1. januarja v Zrečah. V času priprav bodo odigrali tri pripravljalne tekme, edino domačo 6. januarja v Trebnjem proti Kuvajtu. Nato Slovenijo čaka pot v Francijo, kjer bo v Parizu na turnirju igrala proti Islandiji, nato pa še proti Franciji ali Avstriji. Zatem bo Zorman sporočil dokončno sestavo ekipe za prvenstvo. "Vsako leto poskušamo biti več doma, a letos smo se odločili za turnir v Franciji, pred tem pa nas čaka še tekma s Kuvajtom, da malce razbijemo sistem treningov. Čakajo nas tri tekme, potem pa pot na prvenstvo," je dodal Zorman.

Vloga kapetana je na zadnjem velikem tekmovanju pripadla Blažu Jancu. Foto: RZS

Kljub poškodbam in odpovedim cilji izbrane vrste ostajajo jasni. "Osnovni cilj je, da se prebijemo v drugi krog tudi z mislijo na kvalifikacije za svetovno prvenstvo in potem tudi za kvalifikacije za olimpijske igre. Na ta način se izogneš tudi predkvalifikacijam. Verjamem, da je ta ekipa zelo kakovostna, ni se nam treba bati, da bo šlo kaj narobe. Skupina na videz ni atraktivna, je pa zahtevna. Mislim, da smo kljub vsem težavam in odpovedim zelo konkurenčni in imamo kakovost," je prepričan Zorman.

Tekmeci za uvod Črna gora, Švica in Ferski otoki

Zadnje veliko tekmovanje se lani januarja Sloveniji ni izšlo po željah. Na svetovnem prvenstvu v Zagrebu so Slovenci zasedli 13. mesto. Zdaj Slovenijo v prvem delu prvenstva, ki ga bodo odigrali v Oslu na Norveškem, čakajo obračuni s Črno goro, Švico in Ferskimi otoki, napredovali bosta najboljši dve ekipi. "Iskreno povedano, tudi če bi bili popolni, ne bi nikoli rekel, da smo na papirju najmočnejša reprezentanca v skupini, ker je to govoriti zelo nehvaležno. Na koncu koncev imajo vse reprezentance v naši skupini posameznike, ki igrajo na najvišji ravni. Reprezentance napredujejo iz leta v leto, vsi igrajo rokomet, a tudi mi imamo svojo računico in kakovost. Ne bežimo od odgovornosti in se zavedamo, kaj sta naša naloga in naš cilj," je opozoril Zorman.

Na seznamu ni niti Blaža Blagotinška. Foto: Guliverimage

Kot je še poudaril, so skupaj s strokovnim štabom izbrali skupino igralcev, za katere menijo, da si zaslužijo mesto na seznamu. "Sploh ob vseh teh poškodbah in težavah. Večina tudi že pozna moj sistem dela in naše igre, ne glede na čas in vse drugo pa na koncu to lahko ne pomeni nič. Na olimpijskih igrah in svetovnem prvenstvu smo imeli podobno zasedbo, pa sta bila igra in rezultat kot dan in noč. Veliko je odvisno od danega trenutka, mogoče pa bomo s to ekipo malce hitrejši," je dodal Zorman.

