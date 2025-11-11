Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
S. K., Š. L., STA

Torek,
11. 11. 2025,
20.20

Osveženo pred

1 ura

Uroš Zorman evropska liga RK Slovan LL Grosist Slovan

Torek, 11. 11. 2025, 20.20

1 ura

Rokomet, evropska liga, 3. krog

Slovan ostaja pri eni zmagi, v Stožicah slavje Špancev

Avtorji:
S. K., Š. L., STA

Grosist Slovan - Granollers, evropska liga | Slovan je izgubil tretjo tekmo v evropski ligi. | Foto Filip Barbalić

Slovan je izgubil tretjo tekmo v evropski ligi.

Foto: Filip Barbalić

Rokometaši LL Grosista Slovana so v tretji tekmi v skupinskem delu evropske lige doživeli poraz in tako ostajajo pri eni zmagi v tem tekmovanju. V torek jih je v dvorani Stožice gostijo s 34:29 premagal španski Granollers.

Ljubljanska zasedba je doživela drugi poraz v drugem najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini. Po uvodnem zmagoslavju nad romunsko ekipo Baia Mare je dvakrat v nizu izgubila, najprej na gostovanju v danskem Aarhusu, danes pa še pred domačimi gledalci proti Garnollersu.

Na drugi tekmi skupine C je danski Aarhus v gosteh ugnal romunsko ekipo Baia Mare s 45:27 (17:11). Po treh krogih je tudi v vodstvu z maksimalnimi šestimi točkami, Granollers je zbral tri, LL Grosist Slovan dve, Baia Mare pa ima eno točko. V glavni del tekmovanja se bosta uvrstili obe najboljši ekipi iz te skupine.

Izbranci ljubljanskega trenerja Uroša Zormana so v prvem polčasu prikazali zelo slabo predstavo. Njihova obramba je bila porozna, močno je šepala tudi igra v napadu, tako da so Kataloncem vseskozi gledali v hrbet. Že po desetih minutah igre je njihov zaostanek znašal štiri gole (3:7), najvišjega pa so imeli v 22. minuti, ko je narasel na -8 (8:16).

Grosist Slovan - Granollers, evropska liga | Foto: Filip Barbalić Foto: Filip Barbalić

Med 23. in 26. minuto so slovenski državni in pokalni prvaki le našli način, da premagajo srbskega vratarja Luko Krivokapića, ki je v prvi polovici tekme zbral kar dvanajst od svojih skupno 17 obramb. Po delnem izidu 4:0 so prepolovili visok primanjkljaj v golih (12:16), na veliki odmor pa so se odpravili z zaostankom šestih zadetkov (12:18).

Kodeljevčani so v začetku drugega polčasa dvignili raven svoje igre in se v 40. minuti približali na tri gole (21:24) ter špansko klop prisilili, da je zahtevala minuto odmora. Ta je zaustavila nalet ljubljanske zasedbe, ki ji v prelomnih trenutkih dvoboja nikakor ni uspelo zadihati za ovratnik katalonski ekipi in ogroziti njene prve zmage v skupinskem delu tekmovanja.

Grosist Slovan - Granollers, evropska liga | Foto: Filip Barbalić Foto: Filip Barbalić

Pri Ljubljančanih sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Bruno Vili Zobec in Leon Ljevar, ki sta dosegla po pet golov, vratar Aljaž Panjtar pa je zbral sedem obramb.

Uroš Zorman
Sportal Uroš Zorman: Zanimata nas le dve točki

Evropska liga, 3. krog: 

Torek, 11. november:

Lestvica skupine C:

1. Skanderborg 3 tekme - 6 točk
2. Granollers 3 - 3
3. Slovan 3 - 2 
4. Minaur Baia Mare 3 - 1

RK Celje Pivovarna Laško : RK Gorenje Velenje
Sportal Celjani v zaključku strli Ribničane, visoka zmaga Slovana
Uroš Zorman evropska liga RK Slovan LL Grosist Slovan
