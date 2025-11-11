Slovan ostaja pri eni zmagi, v Stožicah slavje Špancev

Rokometaši LL Grosista Slovana so v tretji tekmi v skupinskem delu evropske lige doživeli poraz in tako ostajajo pri eni zmagi v tem tekmovanju. V torek jih je v dvorani Stožice gostijo s 34:29 premagal španski Granollers.

Ljubljanska zasedba je doživela drugi poraz v drugem najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini. Po uvodnem zmagoslavju nad romunsko ekipo Baia Mare je dvakrat v nizu izgubila, najprej na gostovanju v danskem Aarhusu, danes pa še pred domačimi gledalci proti Garnollersu.

Na drugi tekmi skupine C je danski Aarhus v gosteh ugnal romunsko ekipo Baia Mare s 45:27 (17:11). Po treh krogih je tudi v vodstvu z maksimalnimi šestimi točkami, Granollers je zbral tri, LL Grosist Slovan dve, Baia Mare pa ima eno točko. V glavni del tekmovanja se bosta uvrstili obe najboljši ekipi iz te skupine.

Izbranci ljubljanskega trenerja Uroša Zormana so v prvem polčasu prikazali zelo slabo predstavo. Njihova obramba je bila porozna, močno je šepala tudi igra v napadu, tako da so Kataloncem vseskozi gledali v hrbet. Že po desetih minutah igre je njihov zaostanek znašal štiri gole (3:7), najvišjega pa so imeli v 22. minuti, ko je narasel na -8 (8:16).

Foto: Filip Barbalić

Med 23. in 26. minuto so slovenski državni in pokalni prvaki le našli način, da premagajo srbskega vratarja Luko Krivokapića, ki je v prvi polovici tekme zbral kar dvanajst od svojih skupno 17 obramb. Po delnem izidu 4:0 so prepolovili visok primanjkljaj v golih (12:16), na veliki odmor pa so se odpravili z zaostankom šestih zadetkov (12:18).

Kodeljevčani so v začetku drugega polčasa dvignili raven svoje igre in se v 40. minuti približali na tri gole (21:24) ter špansko klop prisilili, da je zahtevala minuto odmora. Ta je zaustavila nalet ljubljanske zasedbe, ki ji v prelomnih trenutkih dvoboja nikakor ni uspelo zadihati za ovratnik katalonski ekipi in ogroziti njene prve zmage v skupinskem delu tekmovanja.

Foto: Filip Barbalić

Pri Ljubljančanih sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Bruno Vili Zobec in Leon Ljevar, ki sta dosegla po pet golov, vratar Aljaž Panjtar pa je zbral sedem obramb.

Evropska liga, 3. krog:

Torek, 11. november:

Lestvica skupine C: 1. Skanderborg 3 tekme - 6 točk

2. Granollers 3 - 3

3. Slovan 3 - 2

4. Minaur Baia Mare 3 - 1

