Avtor:
Š. L.

Sobota,
8. 11. 2025,
9.16

Osveženo pred

16 ur, 29 minut

RK Gorenje Velenje RD Slovan RK Slovan RK Krka Celje Pivovarna Laško Liga NLB

DP v rokometu, liga NLB, 10. krog

Osrednja tekma v Slovenj Gradcu

Uroš Zorman, LL Grosist Slovan | Slovan bo gostoval pri Slovenj Gradcu. | Foto Aleš Fevžer

Slovan bo gostoval pri Slovenj Gradcu.

Foto: Aleš Fevžer

Po krajšem reprezentančnem premoru in osmini finala pokala Slovenije se nadaljuje rokometno državno prvenstvo. Danes bodo na sporedu vse tekme desetega kroga lige NLB.

Prvi obračun se bo ob 17.30 začel v Novem mestu, kjer bo ekipa Krke gostila Jeruzalem Ormož. Ob 19. uri se bodo začele štiri tekme desetega kroga. Gorenje Velenje bo gostovalo pri Radovljici, Riko Ribnica bo doma pričakala Celje Pivovarno Laško, RK SVIŠ Cugelj okna Ivančna Gorica se bo pomeril s Škofljico, Škofja Loka in Trimo Trebnje pa se bosta v tem tednu pomerila že drugič.

Krog se bo zaključil z osrednjo tekmo med Slovenj Gradcem in LL Grosist Slovanom.

Liga NLB, 10. krog:

Sobota, 8. november:

Lestvica:

