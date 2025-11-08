Osrednja tekma v Slovenj Gradcu

Po krajšem reprezentančnem premoru in osmini finala pokala Slovenije se nadaljuje rokometno državno prvenstvo. Danes bodo na sporedu vse tekme desetega kroga lige NLB.

Prvi obračun se bo ob 17.30 začel v Novem mestu, kjer bo ekipa Krke gostila Jeruzalem Ormož. Ob 19. uri se bodo začele štiri tekme desetega kroga. Gorenje Velenje bo gostovalo pri Radovljici, Riko Ribnica bo doma pričakala Celje Pivovarno Laško, RK SVIŠ Cugelj okna Ivančna Gorica se bo pomeril s Škofljico, Škofja Loka in Trimo Trebnje pa se bosta v tem tednu pomerila že drugič.

Krog se bo zaključil z osrednjo tekmo med Slovenj Gradcem in LL Grosist Slovanom.

Liga NLB, 10. krog:

Sobota, 8. november:

Lestvica:

