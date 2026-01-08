Četrtek, 8. 1. 2026, 15.25
Tamara Zidanšek brez polfinala v Canberri
Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je ostala brez polfinala teniškega turnirja nižje ravni WTA 125 v Canberri, ki služi kot priprava na prvi grand slam sezone v Melbournu. Slovenka je v četrtfinalu naletela na previsoko oviro. Od Zidanšek je bila v dveh nizih s 6:2, 6:4 boljša 24-letna Joanna Garland s Tajvana.
Zidanšek se je z zmago s 7:6 (5), 2:6, 6:3 nad Tajko Lanlano Tararudee uvrstila v četrtfinale turnirja v Canberri. Na turnir v avstralski prestolnici se je prebila skozi kvalifikacije, nato pa presenetila četrtopostavljeno Lucio Bronzetti iz Italije.
Na uradni strani odprtega prvenstva Avstralije so decembra objavili seznam prijavljenih igralcev in igralk, ki imajo že zagotovljen nastop v glavnem delu letošnjega OP Avstralije.
Med njimi je tudi Slovenka Kaja Juvan. Zidanšek pa od ponedeljka naprej čaka kvalifikacijski turnir za nastop na prvem velikem turnirju teniške sezone.
Brisbane, ATP 250 (684.880 evrov):
- 2. krog:
Aleksandar Kovacevic (ZDA) - Cameron Norrie (VBr/7) 7:6 (4), 4:6, 6:4;
Brandon Nakashima (ZDA) - Quentin Halys (Fra) 6:2, 6:4;
Giovanni Mpetshi Perricard (Fra) - Rinky Hijikata (Avs) 4:6, 7:6 (5), 7:6 (4);
Raphael Collignon (Bel) - Grigor Dimitrov (Bol) 7:6 (1), 6:3;
Hongkong, ATP 250 (599.300 evrov):
- 2. krog:
Marcos Giron (ZDA) - Alexandre Müller (Fra/7) 6:4, 7:6 (4);
Michael Mmoh (ZDA) - Karen Hačanov (Rus/4) 7:6 (2), 7:6 (4);
Shang Juncheng (Kit) - Lorenzo Sonego (Ita/5) 6:3, 6:4;
Aleksander Bublik (Kaz/2) - Botic van de Zandschulp (Niz) 6:3, 6:3;
Brisbane, WTA 500 (1.448.100 evrov):
- osmina finala:
Arina Sabalenka (Blr/1) - Sorana Cirstea (Rom) 6:3, 6:3;
Madison Keys (ZDA/5) - Darja Šnajder (Rus/12) 6:7 (5), 7:6 (5), 7:6 (4);
Jelena Ribakina (Kaz/3) - Paula Badosa (Špa/15) 6:3, 6:2;
Karolina Muchova (Češ/11) - Jekaterina Aleksandrova (Rus/7) 6:4, 7:5;
Ljudmila Samsonova (Rus/10) - Aleksandra Sasnovič (Blr) 6:4, 6:4;
Jessica Pegula (ZDA/4) - Dajana Jastremska (Ukr) 5:7, 6:2, 6:3;
Mira Andrejeva (Rus/6) - Linda Noskova (Češ/9) 5:7, 6:4, 7:5;
Marta Kostjuk (Ukr/16) - Amanda Anisimova (ZDA/2) 6:4, 6:3;
Auckland, WTA 250 (242.560 evrov):
- 2. krog:
Elina Svitolina (Ukr/1) - Katie Boulter (VBr) 7:5, 6:4;
Sonay Kartal (VBr) - Ella Seidel (Nem) 6:3, 6:1;
Magda Linette (Pol/5) - Elisabetta Cocciaretto (Ita) 7:5, 2:6, 6:3;
Alexandra Eala (Fil/4) - Petra Marčinko (Hrv) 6:0, 6:2.