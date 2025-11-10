Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Ponedeljek,
10. 11. 2025,
15.00

LL Grosist Slovan v torek na tretji tekmi evropske lige

Uroš Zorman: Zanimata nas le dve točki

STA

Uroš Zorman | Uroš Zorman | Foto Aleš Fevžer

Uroš Zorman

Foto: Aleš Fevžer

Pred rokometaši LL Grosista Slovana je tretja tekma v skupinskem delu evropske lige. V dvorani Stožice bodo v torek ob 18.45 gostili španski Granollers, v dvoboju s tekmeci iz predmestja Barcelone pa bodo naskakovali drugo zmago v skupini C.

Ljubljanska ekipa ima po uvodnih dveh tekmah polovičen izkupiček. Na uvodni tekmi ji romunska zasedba Baia Mare ni povzročila prevelikih težav, na koncu je zanesljivo zmagala s 35:29, na drugi tekmi proti danskemu Aarhusu pa jo je "pokopala" izjemno slaba igra v prvem polčasu. Na koncu je klonila s 30:34.

Izbranci Uroša Zormana so v generalki za torkov mednarodni obračun v soboto na vročem igrišču v Slovenj Gradcu prikazali dobro predstavo in visoko zmagali s 42:33. Slovenski državni in pokalni prvaki učinkovito igro želijo prikazati tudi na mednarodnem dvoboju v osrednji slovenski dvorani proti Kataloncem, ki so na dosedanjih dveh tekmah izgubili proti danski in remizirali proti romunski zasedbi.

RD LL Grosist Slovan : Gorenje Velenje | Foto: Luka Kotnik Foto: Luka Kotnik "Vsaka tekma v skupinskem delu je pomembna, obračun z Granollersom pa bi lahko označil za eno najbolj pomembnih. Z novima dvema točkama bi se zelo približali uvrstitvi v glavni del tekmovanja, kar je tudi naš cilj," je na medijskem dogodku v stožiški dvorani pred torkovo tekmo dejal Zorman. "Španski sistem igre nam bržkone najmanj ustreza. Igralci Granollersa igrajo zelo agresivno, prisotni so po celem igrišču in polni trikov. Če ne bomo maksimalno osredotočeni oziroma prehitri v nekaterih določitvah, potem se nam na tekmi ne piše nič dobrega. Od prve do zadnje minute moramo biti strpni in preudarni, ključ do zmage pa bo naša obramba."

"V tekmo bomo šli maksimalno, zanimata nas le dve točki. Granollers je kakovostna ekipa, ki goji klasični španski sistem. Vseskozi te skuša prisiliti v napake in kaznovati z lahkimi goli. V napadu bomo morali prikazati zrelo predstavo," je pred tretjim mednarodnim dvobojem v tej sezoni dejal slovenski reprezentant Tarik Mlivić.

