Avtorji:
M. P., S. K.

Nedelja,
21. 12. 2025,
10.03

Osveženo pred

0 minut

Alpsko smučanje, Alta Badia, veleslalom (m)

V živo: Odermatt v prvi vožnji z visokim zaostankom

Marco Schwarz je s številko ena daleč najhitreje odsmučal prvo progo.

Marco Schwarz je s številko ena daleč najhitreje odsmučal prvo progo.

Foto: Reuters

V Alta Badii v Italiji se najboljši alpski smučarji merijo na petem veleslalomu sezone. Vodilni v svetovnem pokalu Marco Odermatt lovi peto zmago v sezoni ter 51. v karieri. Slovenske ljubitelje smučanja zanima, če se bo Žan Kranjec približal izidom z začetka sezone, ko se je v Söldnu in Copper Mountainu uvrstil med deseterico. Tekma se je s prvo vožnjo začela ob 10. uri, finale bo ob 13.30.

Edini slovenski veleslalomski adut Žan Kranjec je sezono odprl z devetim mestom na avstrijskem ledeniku, pa bil nato šesti v Copper Mountainu, na zadnjih dveh veleslalomih pa je popustil in bil v Beaver Creeku 24. ter v Val d'Iseru 20. To nedeljo ima v Alti Badii sredi Dolomitov štartno številko 14. Na tej progi je bil že petkrat tretji.

Alpsko smučanje, Alta Badia, veleslalom (m), prva vožnja v živo:

1. Marco Schwarz (Avt) 1:16,00
2. River Radamus (ZDA) +0,53
3. Stefan Brennsteiner (Avt) +0,76
4. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) +0,97
5. Loic Meillard (Švi) +1,16
6. Marco Odermatt (Švi) +1,51
7. Henrik Kristoffersen (Nor) +1,52
8. Thomas Tumler (Švi) +1,70
9. Alex Vinatzer (Ita) +2,01

Štartna lista:
10. Luca Aerni (Švi)
11. Filip Zubčić (Hrv)
12. Timon Haugan (Nor)
13. Thibaul Favrot (Fra)
14. Žan Kranjec (Slo)
15. Atle Lie Mcgrath (Nor)

Najboljši trije na lanski tekmi v La Villi. | Foto: Reuters Najboljši trije na lanski tekmi v La Villi. Foto: Reuters Odermatt je v tej sezoni osvojil dva od prvih štirih veleslalomov. Najboljši je bil na uvodnem v Söldnu, pa nato še v začetku decembra v Beaver Creeku. Švicar je dobil tudi lanski veleslalom v Alti Badii, leto prej dva. Skupaj ima na progi Gran Risa pet zmag. Rekorder legendarne proge, ki veleslalomske tekme gosti že 40 let, je s kar osmimi zmagami Marcel Hirscher (sedem v veleslalomu in ena v slalomu). To je njegovo najuspešnejše smučišče (skupno ima 67 zmag). Štiri veleslalome je na progi pri vasici La Villa dobil Alberto Tomba. Prvo tekmo na Gran Risi (1985) je dobil legendarni Ingemar Stenmark. Takrat je bila to njegova 80. zmaga v svetovnem pokalu.

