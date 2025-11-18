Slovan po nujno zmago

Rokometaši LL Grosista Slovana so v tretjem krogu evropske lige v dvorani Stožice minuli teden izgubili proti španskemu Granollersu z 29:34, zdaj pa jih v predmestju Barcelone v torek čaka nov obračun z istim tekmecem. Slovanovci morajo na Pirenejskem polotoku zmagati, če želijo ohraniti upanje na preboj v drugi del evropske lige.

Slovan je v skupini C evropske lige trenutno na tretjem mestu za Skendeborg Aarhusom (6 točk) in Granollersom (3 točke) z dvema točkama. Za napredovanje v drugi del tekmovanja mora osvojiti eno izmed prvih dveh mest. Zato je torkova tekma v Španiji ključna - tako zmaga kot razlika v zadetkih.

Po torkovem gostovanju v Španiji se bo Slovan odpravil še v Romunijo k ekipi Baia Mare, kjer bo prav tako moral zmagati. Za zaključek prvega dela tekmovanja pa bo v torek, 2. decembra, na domačem igrišču gostil Aarhus.

Evropska liga, 4. krog:

Torek, 18. november:

Lestvica skupine C: 1. Skanderborg 3 tekme - 6 točk

2. Granollers 3 - 3

3. Slovan 3 - 2

4. Minaur Baia Mare 3 - 1

