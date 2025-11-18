Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Torek,
18. 11. 2025,
10.17

Osveženo pred

1 ura, 14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
evropska liga Uroš Zorman LL Grosist Slovan RD Slovan

Torek, 18. 11. 2025, 10.17

1 ura, 14 minut

Rokomet, evropska liga, 4. krog

Slovan po nujno zmago

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Grosist Slovan - Granollers, evropska liga | Slovan bo danes gostoval v Španiji. | Foto Filip Barbalić

Slovan bo danes gostoval v Španiji.

Foto: Filip Barbalić

Rokometaši LL Grosista Slovana so v tretjem krogu evropske lige v dvorani Stožice minuli teden izgubili proti španskemu Granollersu z 29:34, zdaj pa jih v predmestju Barcelone v torek čaka nov obračun z istim tekmecem. Slovanovci morajo na Pirenejskem polotoku zmagati, če želijo ohraniti upanje na preboj v drugi del evropske lige.

Uroš Zorman, LL Grosist Slovan
Sportal Slovan v Barcelono za biti ali ne biti: Psihološki pritisk sodi k opisu dela profesionalnega športnika

Slovan je v skupini C evropske lige trenutno na tretjem mestu za Skendeborg Aarhusom (6 točk) in Granollersom (3 točke) z dvema točkama. Za napredovanje v drugi del tekmovanja mora osvojiti eno izmed prvih dveh mest. Zato je torkova tekma v Španiji ključna - tako zmaga kot razlika v zadetkih.

Po torkovem gostovanju v Španiji se bo Slovan odpravil še v Romunijo k ekipi Baia Mare, kjer bo prav tako moral zmagati. Za zaključek prvega dela tekmovanja pa bo v torek, 2. decembra, na domačem igrišču gostil Aarhus.

Evropska liga, 4. krog: 

Torek, 18. november:

Lestvica skupine C:

1. Skanderborg 3 tekme - 6 točk
2. Granollers 3 - 3
3. Slovan 3 - 2 
4. Minaur Baia Mare 3 - 1

Preberite še:

RK Celje Pivovarna Laško : RK Gorenje Velenje
Sportal Visoki zmagi Slovana in Celja, tesna za Gorenje

evropska liga Uroš Zorman LL Grosist Slovan RD Slovan
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.