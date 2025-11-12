Sreda, 12. 11. 2025, 10.56
24 minut
DP v rokometu, liga NLB, 11. krog
Osrednji obračun v Celju
Enajsti krog lige NLB bo postregel z več zanimivimi dvoboji, osrednja tekma pa bo tokrat pripadla obračunu med Celjem Pivovarno Laško in Krko iz Novega mesta. V Mokronogu bodo rokometaši Trima Trebnjega gostili ekipo Slovenj Gradca.
Dogajanje se bo nadaljevalo v petek, ko bo Gorenje Velenje doma gostilo Riko Ribnico. V istem večeru bo Radovljica gostovala pri aktualnih državnih prvakih Grosista Slovana.
Krog se bo zaključil v soboto. Škofljica bo gostila Škofjo Loko, v Ormožu pa bodo domači rokometaši Jeruzalem Ormoža pričakali SVIŠ Cugelj okna Ivančna Gorica.
Liga NLB, 11. krog:
Sreda, 12. november:
Petek, 14. november:
Sobota, 15. november:
Lestvica:
