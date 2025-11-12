Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Sreda,
12. 11. 2025,
10.56

Osveženo pred

24 minut

Termometer Blue 0

RK Krka RK Slovan LL Grosist Slovan RK Trimo Trebnje RK Gorenje Velenje Celje Pivovarna Laško Liga NLB

Sreda, 12. 11. 2025, 10.56

24 minut

DP v rokometu, liga NLB, 11. krog

Osrednji obračun v Celju

Avtor:
Š. L.

RK Celje Pivovarna Laško : RK Gorenje Velenje | Celjani se bodo danes pomerili s Krko. | Foto Aleš Fevžer

Celjani se bodo danes pomerili s Krko.

Foto: Aleš Fevžer

Enajsti krog lige NLB bo postregel z več zanimivimi dvoboji, osrednja tekma pa bo tokrat pripadla obračunu med Celjem Pivovarno Laško in Krko iz Novega mesta. V Mokronogu bodo rokometaši Trima Trebnjega gostili ekipo Slovenj Gradca.

Dogajanje se bo nadaljevalo v petek, ko bo Gorenje Velenje doma gostilo Riko Ribnico. V istem večeru bo Radovljica gostovala pri aktualnih državnih prvakih Grosista Slovana.

Krog se bo zaključil v soboto. Škofljica bo gostila Škofjo Loko, v Ormožu pa bodo domači rokometaši Jeruzalem Ormoža pričakali SVIŠ Cugelj okna Ivančna Gorica.

Liga NLB, 11. krog:

Sreda, 12. november:

Petek, 14. november:

Sobota, 15. november:

Lestvica:

Preberite še:

Grosist Slovan - Granollers, evropska liga
Sportal Slovan ostaja pri eni zmagi, v Stožicah slavje Špancev
RK Krka RK Slovan LL Grosist Slovan RK Trimo Trebnje RK Gorenje Velenje Celje Pivovarna Laško Liga NLB
