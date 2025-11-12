Osrednji obračun v Celju

Enajsti krog lige NLB bo postregel z več zanimivimi dvoboji, osrednja tekma pa bo tokrat pripadla obračunu med Celjem Pivovarno Laško in Krko iz Novega mesta. V Mokronogu bodo rokometaši Trima Trebnjega gostili ekipo Slovenj Gradca.

Dogajanje se bo nadaljevalo v petek, ko bo Gorenje Velenje doma gostilo Riko Ribnico. V istem večeru bo Radovljica gostovala pri aktualnih državnih prvakih Grosista Slovana.

Krog se bo zaključil v soboto. Škofljica bo gostila Škofjo Loko, v Ormožu pa bodo domači rokometaši Jeruzalem Ormoža pričakali SVIŠ Cugelj okna Ivančna Gorica.

Liga NLB, 11. krog:

Sreda, 12. november:

Petek, 14. november:

Sobota, 15. november:

Lestvica:

Preberite še: