Avtor:
R. P.

Torek,
18. 11. 2025,
11.11

Osveženo pred

20 minut

slovenska nogometna reprezentanca Manchester United angleško prvenstvo Benjamin Šeško

Kako dolgo bo odsoten Benjamin Šeško?

Novica, ki je spravila v dobro voljo navijače Benjamina Šeška

Benjamin Šeško bi se lahko vrnil na zelenice že prihodnji mesec. | Foto Guliverimage

Benjamin Šeško bi se lahko vrnil na zelenice že prihodnji mesec.

Foto: Guliverimage

Napadalec Manchester Uniteda Benjamin Šeško naj bi bil po poročanju Sky Sports zaradi poškodbe kolena, ki jo je staknil na zadnjem gostovanju pri Tottenhamu (2:2), z igrišč odsoten največ mesec dni. Najdražji slovenski nogometaš je moral zaradi prve resnejše poškodbe, odkar se je iz Nemčije preselil na Otok, preskočiti zadnjo reprezentančno akcijo, v kateri se Sloveniji ni uspelo uvrstiti na SP 2026. Danes čaka Kekovo četo še sklepno dejanje kvalifikacij, obračun za tretje mesto na Švedskem.

Mladi slovenski nogometni zvezdnik Benjamin Šeško se je poškodoval na zadnji tekmi s Tottenhamom (2:2), njegov klub Manchester United pa še vedno ni postregel z uradno oceno, kako dolgo bi lahko trajalo njegovo okrevanje. Če pa gre verjeti angleškemu Sky Sportsu, 22-letni napadalec ni utrpel hujše poškodbe. Sky Sports namreč poroča o tem, da bi lahko Šeško prihodnji mesec že načrtoval vrnitev na igrišče.

Na gostovanju pri Tottenhamu je moral zapustiti igrišče še pred koncem rednega dela. | Foto: Guliverimage

Na Otoku ne bo počitka za klube tudi v času božičnih in novoletnih praznikov, tik pred tem pa bi se lahko soigralcem na Old Traffordu že pridružil Posavec, ki so ga ta mesec še kako pogrešali v slovenski reprezentanci. Če se bo Šeško vrnil na zelenice še pred koncem koledarskega leta, bo to izvrstna novica za njegovega trenerja Rubena Amorima, saj bo takrat Kamerunec Bryan Mbeumo, najboljši strelec rdečih vragov v tej sezoni, zapustil klub zaradi afriškega pokala narodov.

United se bo po reprezentančnem premoru v angleškem prvenstvu pomeril  z Evertonom, Crystal Palacom, West Hamom in Wolverhamtpnom, ki mu v tej sezoni ne gre najbolje, 15. decembra, ko bi se Šeško morda že lahko vrnil na zelenice, pa čaka rdeče vrage spopad z v tej sezoni zelo dobrim Bournemouthom.

