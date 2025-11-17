Slovenska nogometna reprezentanca bo v torek ob 20.45 igrala še zadnjo tekmo kvalifikacij za SP 2026. Izbranci Matjaža Keka nimajo več možnosti za preboj na mundial, želijo pa si popraviti slab vtis dosedanjega dela kvalifikacij, v katerem so še brez zmage. Obeta se tekma za tretje mesto v skupini, Slovenija pa na dozdajšnjih petih medsebojnih srečanjih s Švedsko še ni izkusila slasti zmage. Selektor Kek, ki mu pogodba s krovno zvezo poteče konec meseca, se je dotaknil tudi svoje prihodnosti. "Nisem se počutil kot heroj ob uspehih, niti se ne počutim kot tisti, ki ga je treba izgnati," je v Stockholmu napovedal, kako bo slovenska javnost o tem obveščena ob pravem času in na pravem mestu.

Slovenci bodo proti Švedom igrali brez kapetana Jana Oblaka, ki je zaradi poškodbe že končal kvalifikacije, in Petra Stojanovića, ki je na tekmi proti Kosovu dobil rdeči karton. Že pred tem so ostali tudi brez Benjamina Šeška, ki v tem koledarskem letu sploh ni zatresel mreže v državnem dresu.

Slovenska reprezentanca bo na Švedskem zaigrala brez Jana Oblaka, Benjamina Šeška in Petra Stojanovića. Kapetanski trak bo najverjetneje nosil Jaka Bijol. Foto: Aleš Fevžer

"To je zaključek kvalifikacij, ki si ga nismo želeli. Jasno je, da je pri vseh prisotno veliko razočaranje. Nogomet pa se igra naprej. Dobro je, da je jutri že nova tekma. Tekmeca poznamo, saj smo v zadnjem času nekajkrat igrali z njim. Naredili bomo vse za boljši izid," je na novinarski konferenci na Švedskem uvodoma povedal selektor Matjaž Kek.

Ta se je ozrl na težave v kadru, a poudaril, da bodo začetno ekipo postavili po današnjem treningu in jutri dopoldne. "Pri tem pa se pokaže priložnost za pogled naprej. Seveda v takšnih okoliščinah manjka kakšen igralec zaradi kartonov ali poškodb, ampak sam razmišljam, kako narediti igralce boljše, in tako bo tudi jutri."

Kek o strelski suši: Ni nam treba preveč pametovati

Slovenija je v teh kvalifikacijah zatresla le švedsko mrežo. Nazadnje je to storil Žan Vipotnik, nato pa je sledilo 360 minut strelske suše. Foto: Aleš Fevžer Kljub temu se je dotaknil še razočaranja po slabi predstavi in porazu proti Kosovu, a dodal: "Slovenski nogomet res ne more na vsaki dve leti računati na veliko tekmovanje, ampak kakšen cilj pa naj si postaviš pred začetkom kvalifikacij. Zdaj je treba narediti vse, da se čim prej stabiliziramo in ne ponovimo slabih stvari," meni Kek, ki se zaveda slabosti v igri, tudi pomanjkanja zadetkov. Slovenija ni zadela na zadnjih štirih tekmah.

"Ko na toliko tekmah ne daš gola in ko preizkusiš toliko napadalcev ter ne prideš do želenega, razmišljaš, kaj je šlo narobe. Mislim, da nam ni treba preveč pametovati. Dali smo premalo golov, izkoristili smo premalo priložnosti, v nekih delih smo tudi težko prihajali do priložnosti. Ampak treba je gledati naprej, da stabiliziramo ekipo in naredimo nogomet spet zanimiv in konkurenčen. Hitro bodo nove kvalifikacije," je povedal Kek.

Kaj je povedal o svoji prihodnosti?

Matjaž Kek je poudaril, kako mora slovenski nogomet še bolj stremeti k zmagovalni miselnosti. Foto: Aleš Fevžer Še enkrat več je odgovornost za neuspešne kvalifikacije prevzel nase, a pristavil, da bodo ti fantje nosili breme tudi v prihodnosti. Pri tem se je dotaknil tudi svoje, saj se mu kmalu izteče pogodba. "Nisem se počutil kot heroj ob uspehih, niti se ne počutim kot tisti, ki ga je treba izgnati. Ob pravem času in na pravem mestu boste dobili informacije, trenutno pa me zanima le jutrišnja tekma," je še povedal.

Poudaril je, da mora slovenski nogomet še bolj stremeti k zmagovalni miselnosti. "Naučiti se moramo biti skromni, ampak željni zmagovanja in dokazovanja."

Drkušić želi čim prej pozabiti tekmo s Kosovom

Vanja Drkušić je v soboto v Stožicah doživel boleč poraz proti Kosovu. Foto: Aleš Fevžer Branilec Vanja Drkušić je pred tekmo s Švedi poudaril, da so žalostni, ker nimajo več priložnosti za svetovno prvenstvo. "Ampak smo s fanti sprejeli to dejstvo in se polno motivirani pripravljamo na jutrišnjo tekmo. Dali bomo maksimum, da tekmo dobimo."

Tudi on je dejal, da je sicer težko igrati na tri dni, ampak da je zdaj to celo dobro, da čim prej pozabijo slabo tekmo s Kosovom. "Bili smo razočarani in jezni, ampak to je za nami, gledamo le na jutrišnjo tekmo, da popravimo vtis."

Slovenija se je s Švedsko, ki jo po novem vodi Anglež Graham Potter, srečala petkrat, trikrat je remizirala, dvakrat pa izgubila.

Slovenci so kvalifikacije začeli z remijem doma proti Švedski (2:2) in visokim gostujočim porazom proti Švici (0:3).

Zadnjeuvrščena Švedska je na petih srečanjih v kvalifikacijah osvojila le točko, a bo vseeno zaigrala v dodatnih kvalifikacijah za SP 2026 zaradi dobrih rezultatov v zadnji izvedbi lige narodov. Foto: Reuters

Pretekli mesec sta nato sledila še remija v gosteh proti Kosovu in doma proti Švici, obe tekmi sta se končali brez zadetkov, v soboto pa so doma izgubili proti Kosovu z 0:2. Zmagovalec skupine si bo priigral neposredno pot na mundial, ki bo prihodnje poletje v ZDA, Kanadi in Mehiki.

Tekmo na stadionu Strawberry Arena, ki sprejme 50 tisoč gledalcev, bodo sodili Italijani na čelu z Mauriziem Marianijem.