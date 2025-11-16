Slovenska reprezentanca ostala še brez Jana Oblaka

Slovenska nogometna reprezentanca bo v torek na zadnji tekmi kvalifikacij za SP 2026 na Švedskem močno oslabljena. Že od prej je bilo znano, da Kekovi četi ne bo mogel pomagati poškodovani zvezdnik Manchester Uniteda Benjamin Šeško, po porazu s Kosovom (0:2) pa je postalo jasno, kako bosta morala srečanje v Stockholmu izpustiti tudi Petar Stojanović in Jan Oblak. Prvi zaradi izključitve, drugi pa poškodbe. Selektor Matjaž Kek je namesto poškodovanega kapetana v izbrano vrsto naknadno vpoklical Martina Turka. Tako bo v torek na Švedskem za goste branil nekdo izmed trojice Vekić, Leban in Turk.

Slovenija v kvalifikacijah za SP 2026 ne navdušuje. Na petih srečanjih je osvojila le tri točke, dosegla pa zgolj dva zadetka, pa še to oba na prvi tekmi, tako da traja strelski post že alarmantnih 360 minut. Po domačem porazu s Kosovom (0:2) je postal dokončno jasno, da Slovenije ne bo na SP 2026. Na sončni strani Alp pa ni prisotno nezadovoljstvo le zaradi slabših rezultatov, ampak tudi sobotnega dogajanja v Stožicah. Zaradi številčnosti gostujočih navijačev in njihovega obnašanja se je sprožilo nemalo vprašanj in kritik na račun organizatorja tekme. Nogometna zveza Slovenija (NZS) je pojasnila svoje odločitve v daljšem zapisu za javnost.

Brez Šeška, Stojanovića in Oblaka

Dan po porazu s Kosovom pa je krovna zveza potrdila tudi neprijetno novico, ki jo je po sobotni tekmi naznanil že selektor Matjaž Kek. Slovenija bo namreč na zadnjo tekmo kvalifikacijskega ciklusa odpotovala zelo oslabljena. Poleg Benjamina Šeška (poškodba kolena) in Petra Stojanovića (rdeči karton) bo namreč gostovanje v Skandinaviji, na katerem se bo odločalo o tretjem mestu v skupini, izpustil tudi kapetan Jan Oblak.

Martin Turk je letos branil za slovensko izbrano vrsto do 21 let na Euru na Slovaškem. Foto: Guliverimage

Škofjeločan, ki je proti Kosovu zbral štiri obrambe, se je poškodoval, selektor Kek pa je namesto dolgoletnega prvega čuvaja mreže madridskega Atletica naknadno vpoklical v izbrano vrsto Martina Turka. Mladi Primorec brani na Portugalskem za Estoril in še čaka na prvi nastop za člansko zasedbo. Podobno velja za Žana Luka Lebana, vratarja Celja, dvakrat pa je med vratnici slovenske članske reprezentance že stopil Igor Vekić (Vejle). Nekdanji vratar Brava dobro pozna Skandinavijo, saj si služi nogometni kruh na Danskem.

To so tudi trije kandidati, med katerimi bo selektor Kek izbral vratarja, ki bo branil proti Švedski. Srečanje med Švedsko in Slovenijo se bo v torek na stadionu Strawberry Arena v Solni začelo ob 20.45.