Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ja. M.

Sobota,
15. 11. 2025,
18.00

Osveženo pred

2 uri, 7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Milwaukee Bucks Los Angeles Lakers Luka Dončić Luka Dončić NBA Liga NBA Liga NBA

Sobota, 15. 11. 2025, 18.00

2 uri, 7 minut

Liga NBA, 15. november

Dončića čaka dvoboj "euro" zvezdnikov v Milwaukeeju

Avtor:
Ja. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Luka Dončić | Luka Dončić bo prvič v sezoni srečanje odigral dva večera zapored. | Foto Reuters

Luka Dončić bo prvič v sezoni srečanje odigral dva večera zapored.

Foto: Reuters

Luko Dončića in Los Angeles Lakers na turneji gostovanj srečanje čaka še drugi večer zapored. Tokrat se bodo udarili z zmagovalci NBA pokala v pretekli sezoni Milwaukee Bucks. V ligi NBA bodo sicer v noči na nedeljo odigrana še štiri srečanja.

Anamaria Goltes, Instagram
Sportal Pestri dnevi pred Luko Dončićem, njegova Anamaria je že pripravljena

Jezernike le večer po zmagi s 118:104 proti New Orleans Pelicans čaka nov izziv v obliki Giannisa Antetokoumnpa in druščine, ki v noči na soboto prav tako niso počivali. Milwaukee je namreč po podaljšku s 147:134 odpravil Charlotte in zabeležil še osmo zmago v sezoni. Pri eni več so Lakers, ki blestijo v gosteh, saj so na osmih srečanjih izgubili le dvakrat.

Hkrati bo sploh prvič v sezoni dva zaporedna večera na parket stopil slovenski superzvezdnik Luka Dončić. Prvič, ko so 17-kratni prvaki igrali dve zaporedni srečanji zapored, se je namreč na prvem proti Sacramentu poškodoval, tako da ga večer kasneje proti Portlandu ni bilo v kadru. Drugič pa je po nastopu proti Miamiju drugi večer pa mu je, zanimivo, ponovno proti Portlandu, preventivni počitek namenil kar strokovni štab.

Lakers sicer tudi tokrat ne bodo mogli računati na LeBrona Jamesa, ki sicer že vadi z razvojno ekipo, tako da je njegov povratek vse bližje, in Gabea Vincenta. Na drugi strani bodo Bucks pogrešali Kevina Porterja Jr. in Taureana Princea. Če pa gre verjeti besedam trenerja JJ Redicka, bo debi za moštvo z mesta angelov dočakal Adou Thiero, ki je bil prav tako dolgo na seznamu poškodovanih. Proti pelikanom je sicer že sedel na klopi, a priložnosti ni dobil.

Dvoboj v dvorani Fiserv Forum se bo začel ob 2. uri po slovenskem času, istočasno pa se bosta v derbiju večera na zahodu v Minneapolisu udarila tudi Minnesota in Denver. Že prej bo na delu tudi Oklahoma City Thunder, ki se odpravlja k Charlottu.

Liga NBA, 15. november

Lestvica

Preberite še:

Willie Green
Sportal Poraz proti Dončićevim odnesel trenerja Pelikanov
Nico Harrison
Sportal Kaj bo zdaj delal človek, ki je odslovil Dončića?
Luka Dončić
Sportal Luka Dončić je iskreno povedal

Milwaukee Bucks Los Angeles Lakers Luka Dončić Luka Dončić NBA Liga NBA Liga NBA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.