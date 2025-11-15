Dončića čaka dvoboj "euro" zvezdnikov v Milwaukeeju

Luko Dončića in Los Angeles Lakers na turneji gostovanj srečanje čaka še drugi večer zapored. Tokrat se bodo udarili z zmagovalci NBA pokala v pretekli sezoni Milwaukee Bucks. V ligi NBA bodo sicer v noči na nedeljo odigrana še štiri srečanja.

Jezernike le večer po zmagi s 118:104 proti New Orleans Pelicans čaka nov izziv v obliki Giannisa Antetokoumnpa in druščine, ki v noči na soboto prav tako niso počivali. Milwaukee je namreč po podaljšku s 147:134 odpravil Charlotte in zabeležil še osmo zmago v sezoni. Pri eni več so Lakers, ki blestijo v gosteh, saj so na osmih srečanjih izgubili le dvakrat.

Hkrati bo sploh prvič v sezoni dva zaporedna večera na parket stopil slovenski superzvezdnik Luka Dončić. Prvič, ko so 17-kratni prvaki igrali dve zaporedni srečanji zapored, se je namreč na prvem proti Sacramentu poškodoval, tako da ga večer kasneje proti Portlandu ni bilo v kadru. Drugič pa je po nastopu proti Miamiju drugi večer pa mu je, zanimivo, ponovno proti Portlandu, preventivni počitek namenil kar strokovni štab.

Lakers sicer tudi tokrat ne bodo mogli računati na LeBrona Jamesa, ki sicer že vadi z razvojno ekipo, tako da je njegov povratek vse bližje, in Gabea Vincenta. Na drugi strani bodo Bucks pogrešali Kevina Porterja Jr. in Taureana Princea. Če pa gre verjeti besedam trenerja JJ Redicka, bo debi za moštvo z mesta angelov dočakal Adou Thiero, ki je bil prav tako dolgo na seznamu poškodovanih. Proti pelikanom je sicer že sedel na klopi, a priložnosti ni dobil.

Dvoboj v dvorani Fiserv Forum se bo začel ob 2. uri po slovenskem času, istočasno pa se bosta v derbiju večera na zahodu v Minneapolisu udarila tudi Minnesota in Denver. Že prej bo na delu tudi Oklahoma City Thunder, ki se odpravlja k Charlottu.

Liga NBA, 15. november

Lestvica

Preberite še: