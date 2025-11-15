"Mislim, da smo lahko še veliko boljši," je odkrito po zmagi povedal Luka dončić, potem ko s v noči na soboto Los Angeles Lakers premagali New Orleans Pelicans . Slovenski košarkar pa je na tej tekmi svoje soigralce predvsem zaposloval s svojimi asistencami.

Luka Dončić je tekmo končal pri 24 točkah, svoje soigralce pa je predvsem razvajal z asistencami. V svojo statistiko jih je vpisal 12, ob tem je dosegel še sedem skokov. Naš košarkar je znan po tem, da ima zelo dober pregled nad igro in kot je sam po tekmi dejal, poskuša brati igro.

"Če sem iskren, mislim, da bi danes lahko dosegli 150 točk." Foto: Reuters

Mislim, da bi danes lahko dosegli 150 točk

"Prišli smo do res odličnih metov in super priložnosti. Zgrešili smo veliko odprtih metov, ampak tako bomo igrali, če me bodo podvajali. Vedno pravim, da mi je v redu, če me podvajajo. To nam omogoča igro štiri na tri in imamo na ta način veliko prostora. Če sem iskren, mislim, da bi danes lahko dosegli 150 točk. Če si odprt, moraš metati. Na koncu dneva pa je najpomembnejše, da smo zmagali," je uvodoma povedal Ljubljančan, ki je ob tem dejal, da poskuša na igrišču igrati šah, in da mora biti ekipa odločna pod košem.

Na čem morajo še več delati?

Jezerniki imajo po tej zmagi na računu 9 zmag in 4 poraze in so trenutno na četrtem mestu zahodne konference. Predvsem nekoliko v oči bode slaba statistika meta za tri točke. V tej sezoni so imeli le dvakrat več kot 40-odstotni met za tri točke.

"Iskreno mislim, da je za nas zelo pomembno, da imamo ob takšnih odstotkih meta 9 zmag in 4 poraze. Kot sem že rekel, prihajamo do res dobrih metov in to je za nas motiv. Mislim, da smo lahko še veliko boljši in da bi lahko dobili še kakšno tekmo več. Je pa jasno, da moramo pa delati na "catch-and-shoot". Vseeno je motivacija, da imamo takšen izkupiček čeprav še nimamo dobrega meta."

Luka Dončić je na tekmi dosegel 12 asistenc. Foto: Reuters

V noči na nedeljo jih čaka že nova tekma

Luka Dončić in druščina praktično nima časa za počitek, saj jih v noči na nedeljo čaka že nova tekma, potem ko bodo gostovali pri Milwaukee Bucks, kjer imajo zelo razpoloženega Giannisa Antetokounmpoja. Milwaukee Bucks so trenutno pri osmih zmagah in petih porazih, na domačem parketu pa so v tej sezoni izgubili le dvakrat.

Preberite še: