Zvezdnik Los Angeles Lakersov LeBron James v tem tednu trenira z ekipo South Bay Lakers iz lige G in po dozdajšnjih treningih ni občutil nobenih posledic, poroča ESPN. To je vsekakor spodbuden znak po prvem udejstvovanju Jamesa v igri pet na pet vse od prvega kroga končnice pred več kot šestimi meseci.

James, ki bo prihodnji mesec dopolnil 41 let, je izpustil ves pripravljalni tabor in prvih 12 tekem Los Angeles Lakersov v sezoni zaradi okrevanja in težav z išiasom oziroma bolečin v živcu, ki so prizadele spodnji del hrbta in desno stran telesa. Zvezdnik lige NBA trenutno trenira s podružnico ekipe Lakersov iz lige G, medtem ko se njegovi soigralci pri LA Lakersih na čelu z Luko Dončićem mudijo na seriji gostovanj. Čakata jih še tekmi z New Orleans Pelicansi (v soboto ob 2.00) in Milwaukee Bucksi (v nedeljo ob 2.00).

Vir, ki je bil prisoten na sredinem treningu, je za ESPN povedal, da je bil trening intenziven, saj se James vneto pripravlja na to, da bo postal prvi igralec v zgodovini lige NBA, ki bo nastopil že 23. sezono. Na četrtkovem treningu, ki ga je vodil trener South Baya Zach Guthrie, je bil James ponovno polnopravni udeleženec in je lahko del treninga pet na pet opravil brez dolgotrajnih bolečin v spodnjem delu hrbta ali na desni strani.

Lakersi nameravajo po gostovanju v ponedeljek v El Segundu v Kaliforniji opraviti trening, James pa bi se jim na tem lahko pridružil, če bo med koncem tedna še naprej napredoval. Zasedbo J. J. Redicka po vrnitvi v mesto angelov po gostovanjih prva domača preizkušnja čaka v noči na sredo, ko bo ob 4.30 v Crypto.com Areni gostoval Utah Jazz, nato pa bo imela nekaj dni premora.

Adou Thiero Foto: Guliverimage

To pa ni edina pozitivna novica Lakersov, saj je vse bližje debiju v dresu Jezernikov tudi novinec Adou Thiero, ki so ga Lakersi letos izbrali na naboru, a zaradi poškodbe kolena še ni igral. 21-letni in 203 centimetre visoki košarkar je bil do zdaj pred srečanji vedno na seznamu poškodovanih, ki niso zaigrali, za obračun z New Orleans Pelicansi pa je zdaj označen kot vprašljiv, tako da prvič letos obstaja možnost, da bi Thiero stopil na parket.

Lakersi so imeli sprva 55. izbor letošnjega nabora, a so se z vrsto potez povzpeli na lestvici – najprej na 45. mesto, v drugem krogu po menjavi z Brooklynom pa so na koncu izbirali 36. Iz kluba Arkansas Razorbacks so izbrali 203 centimetre visokega atletskega krilnega igralca Thiera. V prejšnji sezoni je po prestopu iz Kentuckyja za Arkansas Razorbackse na 27 tekmah v povprečju dosegal 15,1 točke, 5,8 skoka in 1,9 podaje na srečanje ob 54,5-odstotnem metu.

Lakersi so sicer po dvanajstih odigranih tekmah z izkupičkom 8-4 na petem mestu zahodne konference.

