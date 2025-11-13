Košarkarji Los Angeles Lakers so v noči na četrtek prejeli veliko zaušnico, saj so si jih s kar 121:92 nadigrali košarkarji Oklahome City Thunder. Kljub pravi lekciji, ki so jo Lakers prejeli na parketu, pa v ligi NBA še vedno odzvanja dogajanje okoli zdaj že nekdanjega direktorja Dallas Mavericks Nica Harrisona. Vprašanje glede tega je pričakovano prejel tudi Luka Dončić.

Košarkarji Los Angeles Lakers bodo gostovanje pri prvakih Oklahoma City Thunder skušali kar se da hitro pozabiti. Jezerniki so že ob polčasu srečanja zaostajali s kar 38:70, zaostajali so tudi 37 točk, na koncu pa so doživeli svoj četrti poraz v sezoni. To je bil večer, ko Lakersom ni in ni steklo in kaj hitro je postalo jasno, da bo to enosmeren promet.

"Zagotovo to ni bila naša najboljša tekma, verjetno kar najslabša v tej sezoni. A košarkarji OKC so opravili odlično delo, tudi nad mano, z razlogom so prvaki in to so danes dokazali. Moramo biti veliko bolje pripravljeni, začenši z mano. Igrati moram veliko bolje kot sem danes," je bil po srečanju jasen Luka Dončić, ki je dosegel 19 točk, sedem skokov in sedem asistenc.

Lakersi so bili brez možnosti. Foto: Guliverimage

Lakerse v nizu gostovanj zdaj čakata še dve tekmi, naslednja že v noči na soboto proti New Orleansu. "Že v garderobi smo se pogovarjali, da bo pomembno, da odgovorimo na ta poraz. Moramo se pripraviti na naslednje srečanje, vemo, da so fizična ekipa, če ne pridemo na parket s pravo energijo, nam je težko igrati proti vsakomur. Moramo narediti svoje. Igrati proti prvakom je velika motivacija, letos igrajo še boljše kot lani," je dejal Slovenec.

"Iz danes ne moremo potegniti ničesar pozitivnega. Pomembno je le to, da imamo čez dva dneva novo tekmo in lahko že takrat dokažemo, kaj in kdo smo," je bil še jasen 26-letni košarkar.

Dončić o slovesu Harrisona

Na novinarski konferenci po srečanju pa ni bilo govora le o igri Lakersov, temveč tudi o dogajanju pri Dallas Mavericks, kjer so se v torek po nizu slabih odločitev in slabih rezultatov poslovili od direktorja Nica Harrisona, ki je bil tudi glavni člen pri menjavi Luke Dončića k Lakersom v začetku letošnjega februarja. Dončić o tem ni želel pretirano razpredati. "Mesto Dallas, navijači, košarkarji bodo imeli v mojem srcu vedno posebno mesto, mislil sem, da bom tam ostal za vedno. Zame bo vedno posebno, vedno bom Dallasu rekel moj dom, a trenutno sem povsem osredotočen na Lakerse in skušam narediti korak naprej. Del mene bo vedno tam, a trenutno sem povsem osredotočen na svojo ekipo," je dejal Dončić.

V Dallasu navijači slavijo odhod Nica Harrisona. Foto: Reuters

Ob tem so ga vprašali tudi, ali vidi možnost, da bi se še kdaj, sploh zdaj ob odhodu Harrisona, vrnil v Dallas. "Trenutno sem povsem osredotočen na Lakerse. Brez nadaljnjih komentarjev," se je še nekoliko v zadregi nasmehnil Dončić.

Redick ne dela panike, Reaves in Smart neposredna

Bolj se je o srečanju razgovoril trener JJ Redick, ki je brez posebne panike iskal razloge za visok poraz. "Včasih, ko ne igraš dobro v napadu, to vpliva tudi na igro v obrambi. V napadu smo bili še bolj zmedeni kot v obrambi. Pomembno je, da nam je jasno, kaj počnemo na igrišču, počeli smo osnovne napake, nismo sledili stvarem, ki jih počnemo ponavadi. Ko smo se med minuto odmora pogovarjali, da bomo igrali v conski postavitvi, je potem to bilo videti, kot da so to vedeli le trije košarkarji. Če moram to povedati devetkrat, bom pač to povedal devetkrat. Prevzemam del odgovornosti za ta poraz," je bil jasen strateg Lakersov.

Reaves je dosegel 13 točk. Foto: Reuters

Ta je prepričan, da to ni realna slika in domet tega moštva. "Pogledati je treba širšo sliko in to, kje je ta ekipa trenutno. Za nami niso ravno odlična gostovanja, tudi proti Charlottu v drugem polčasu nismo igrali dobro. Mislim, da te tekme niso bile pokazatelj, kdo bo ta ekipa postala, je pa pokazatelj, kje smo trenutno. Čaka nas veliko dela. Pred tekmo sem povedal, da ko dobimo prednost, moramo biti odločni. To bi lahko na lestvici od nič do deset ocenil z ničlo za večino tekme. V mnogo tega te prisilijo, niso pa to stvari, ki jih ne bi mogli izboljšati," je dodal Redick.

Veliko bolj nazorna sta bila Austin Reaves in Marcus Smart. "Če sem povsem neposreden in iskren, danes so nas razbili kot pse," je brez olepševanj dejal Reaves. "Iz takšne tekme ne moreš vzeti in črpati ničesar razen tega, da so nas nalomili. Pomembno je, da bomo zdaj na to znali odgovoriti na naslednji tekmi," pa je dodal Smart.

