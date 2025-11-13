Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
J. L.

Četrtek,
13. 11. 2025,
5.14

Osveženo pred

26 minut

NBA poškodba Anthony Davis Nico Harrison Dallas Mavericks Cooper Flagg P.J. Washington

Hudič ima pri Dallas Mavericks mlade: nov udarec in še večja bolečina

Avtor:
J. L.

P. J. Washington | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Dallas Mavericks se na uvodu sezone soočajo z vedno globljim razsulom. Le dan po tem, ko je vodstvo po slabem začetku odpustilo dolgo kritiziranega generalnega direktorja Nica Harrisona, je ekipa na parketu doživela nov šok. Poškodoval se je eden ključnih košarkarjev, PJ Washington, težave pa je imel tudi prvi izbor letošnjega nabornega večera Cooper Flagg. Medtem ostaja odprto vprašanje, kdaj se bo na parket vrnil Anthony Davis, čigar prihodnost v Dallasu je že od dneva menjave ovita v negotovost.

Dallas Mavericks so po neprepričljivih predstavah in nadaljevanju negativnega trenda, ki se je začel že po lanskem kontroverzni menjavi Luke Dončića, odpustili generalnega direktorja Nica Harrisona. Ta je bil že mesece tarča ogorčenja navijačev, slabi rezultati pa so le še pospešili odločitev lastnikov, da ga odpustijo.

Nico Harrison
Sportal Bizarna sprememba Nica Harrisona sprožila različne debate

Zanimivo je, da so igralci o odstavitvi svojega GM-ja izvedeli prek interneta."Twitter. Tako kot vsi ostali," je razkril PJ Washington pred tekmo s Phoenixom. Po Harrisonovem slovesu mu je tudi osebno poslal sporočilo: "Zahvalil sem se mu za vse. Verjel je v to skupino; v iste stvari verjamem tudi jaz."

PJ Washington predčasno končal tekmo

Kot da pretresi v pisarnah ne bi bili dovolj, je Dallas med samo tekmo doživel še eno en udarec: PJ Washington je zaradi poškodbe leve rame tekmo zapustil že po petih minutah. Dotlej je dosegel šest točk, nato pa predčasno odkorakal v garderobo. Klub je sporočil, da gre za nateg rame.

Cooper Flagg: udarec v ramo in nova skrb

Slabih novic še ni bilo konec. Prvi izbor letošnjega nabora, Cooper Flagg, je že v prvi četrtini po močnem udarcu zapustil igrišče in odšel v garderobo, ramo pa je držal ob telesu. Na levi rami je imel hladilni obkladek – zanimivo, ta rama mu povzroča preglavice  že več tednov.

Čeprav se je nato vrnil v igro, nevšečnost odpira resno vprašanje: koliko je Flagg dejansko zdrav? In še pomembneje, koliko tveganja si lahko Dallas sploh privošči, ko se ekipa že tako lomi pod pritiskom?

Luka Dončić Jason Kidd
Sportal Nova razkritja o Dončićevi menjavi Jasona Kidda postavila na laž

Kdaj se bo vrnil Anthony Davis?

Zdravstvene težave pa se ne končajo pri Washingtonu in Flaggu. Dallas še naprej čaka na vrnitev Anthonyja Davisa, a ta zadeva je postala še bolj zapletena.

Kdaj se bo vrnil Anthony Davis? | Foto: Reuters Kdaj se bo vrnil Anthony Davis? Foto: Reuters

Lastnik kluba Patrick Dumont je zahteval dodatne zdravniške podatke, ki bi potrdili, da Davis z igro ne tvega ponovitve ali poslabšanja poškodbe mečne mišice. Gre za direktno posledico izgubljenega zaupanja v Nica Harrisona, ki je – kot poroča ESPN – pritiskal, da bi Davis zaigral prej. Dumont raje sledi mnenju vodji zdravstvene službe Johannu Bilsboroughu, ki želi tveganje zmanjšati na minimum.

Davis je v dresu Dallasa od prihoda po Dončićevi menjavi odigral le 14 tekem (plus dve v dodatnih kvalifikacijah)

Dallas v prostem padu

Odsotnost Davisa, sveže poškodbe Washingtona in skrbi glede Flagga prihajajo v najslabšem možnem trenutku. Povrhu vsega so proti Phoenixu zabeležili še deveti poraz.

