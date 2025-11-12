Slovo Nica Harrisona od Dallas Mavericks bo prej ali slej pomenilo tudi spremembe v kadru ekipe Jasona Kidda. Nekdanji košarkar Chandler Parsons ugiba, da se bo prvi moral posloviti Klay Thompson.

V ameriških košarkarskih televizijskih oddajah je preteklih 24 ur glavna tema pogovorov slovo športnega direktorja Dallas Mavericksov Nica Harrisona. Zdaj tamkajšnji analitiki že ugibajo, kdo od igralcev se bo poslovil prvi. Dejstvo je, da bo z novim športnim direktorjem Dallas doživel nekaj kadrovskih sprememb. Nekdanji košarkar Chandler Parsons je v oddaji Run it back izpostavil nekdanjega zvezdnika Golden State Warriorsov Klaya Thompsona, ki se je Mavericksom kot velika okrepitev pridružil pred letom dni.

Cooper Flagg Foto: Reuters "Mislim, da bodo njega prvega menjali. Ni on težava, ampak ekipe, kot je denimo Orlando Magic, potrebujejo strelce. Za takšne ekipe bi bil on smiselna izbira," je dejal Parsons. "Sledil bo domino efekt. Odšlo bo še več igralcev. A na koncu predora je luč. Okrog 18-letnega Cooperja Flagga lahko zgradijo novo ekipo." Novinec Cooper Flagg se za zdaj sicer še ni izkazal, saj v povprečju dosega samo 7,4 točke, 2,8 skoka in dve asistenci na tekmo. Dallas je na 14. mestu zahodne konference, saj je na prvih 11 tekmah zmagal samo trikrat.