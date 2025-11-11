V Dallasu se po šokantnem odhodu Luke Dončića dogajajo čudne stvari. Navijači ne skrivajo nezadovoljstva nad generalnim direktorjem Nicom Harrisonom, ki naj bi zelo kmalu ostal brez službe, saj lastnik franšize Patrick Dumont vneto razmišlja o tem, kako bi zgladil spore s privrženci in v tabor Mavericksov vnesel bolj pozitivno ozračje. Na srečanju med Dallasom in Milwaukeejem (114:116) je do njega pristopil mladi navijač Nicholas Dickason. Pred nekaj tedni je zmerjal Dumonta in mu kazal sredinec, zdaj pa se mu je, oblečen v zlatorumeni Dončićev dres, opravičil in z njim poklepetal o Mavsih. To je bil nenavaden prizor, ki je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih.

Patrick Dumont je pred devetimi meseci podprl odločitev Nica Harrisona za šokantno menjavo Luke Dončića. Foto: Guliverimage V Dallasu bo pri navijačih vse prej kot priljubljeni generalni direktor Nico Harrison zelo kmalu izgubil službo. Navijači mu še zdaleč niso oprostili šokantne odločitve, da pošlje v Kalifornijo Luko Dončića in v zameno za slovenskega ljubljenca občinstva prejme Anthonyja Davisa. Harrison se je močno ogrel za to potezo, bil je prepričan, da bo zaradi vrhunskih obrambnih sposobnosti visokega Američana pripomogla k še boljšim rezultatom Dallasa, a se je uštel. Ko je prejel zeleno luč vodstva, tega pooseblja Patrick Dumont, zet zelo bogate Miriam Adelson, je izvedel kontroverzno menjavo, ki je šokirala športni svet.

V Dallasu ni bilo od začetka februarja nič več enako. Zgodil se je upor. Resda manjših razsežnosti, a vseeno dovolj glasen, da je dal vodstvu franšize vedeti, v kako kalne vode so se podali. Navijači so se težko sprijaznili s tem, da ne bodo več spremljali čarovnij košarkarskega virtuoza v dresu Dallasa s številko 77. Jezni so bili tako na Harrisona kot tudi vodstvo kluba, da je sploh podprlo takšno potezo. Od napovedovanih šampionskih rezultatov Dallasa ni bilo nič. Zaradi številnih poškodb je bila zasedba tako zdesetkana, da se sploh ni uvrstila v končnico, slabo pa ji kaže tudi v tej sezoni.

Znova je odmevalo "Fire Nico"

18-letni Cooper Flagg je proti Milwaukeeju dosegel kar 26 točk. Foto: Reuters Čeprav ima v svojih vrstah supertalentiranega najstnika Cooperja Flagga, je na uvodnih 11 nastopih kar osemkrat izgubila. Na lestvici zahodne konference je pri dnu, nezadovoljstvo navijačev pa ne pojenja. Tako ne mine tekma, ko se ne bi v dvorani zaslišalo skandiranje, kako naj vodstvo odpusti Harrisona (Fire Nico).

To je bilo prisotno tudi na zadnji tekmi, tudi v zadnjih sekundah, ko je P.J. Washington s črte prostih metov zapravil priložnost, da bi izsilil podaljšek. Dallas je tako vpisal nov poraz, vodstvo kluba pa se je še enkrat več prepričalo, kako bo moralo poseči po korenitih spremembah, če bo hotelo pomiriti nezadovoljne navijače. Zato se vse bolj nagiba k temu, da bi Harrison izgubil službo.

Nenavadno srečanje lastnika in mladega navijača

Na srečanju med Dallasom in Milwaukeejem je občinstvo med drugim polčasom spremljalo nenavaden prizor ob igrišču. Čeprav bi vodstvo kluba najraje videlo, kako bi navijači začeli nositi druge drese in bi bilo čim manj Dončićevih, generalni direktor Harrison pa takšne privržence v Dallasu celo namerno ignorira, je med srečanjem do Dumonta, ki spremlja dvoboje tik ob igrišču, pristopil mladenič, oblečen prav v Dončićev dres. V dres, ki ga nosi slovenski as pri Jezernikih. To je začudilo marsikoga, poznejše razlage, saj so v stik z mladim navijačem stopili tudi novinarji, pa so razkrile, zakaj je sploh prišlo do omenjenega srečanja.

Mavs governor Patrick Dumont and a fan in a Luka Lakers jersey pic.twitter.com/YzzYJ1Qv6P — Christian Clark (@christianpclark) November 11, 2025

Z lastnikom se je pogovarjal 18-letni Američan Nicholas Dickason. Že od mladih nog navija za Dallas, odhod Dončića pa ga je zelo potrl. S starši že mnoga leta obiskuje tekme Dallasa. Imajo sezonske vstopnice, tekme pa spremljajo le nekaj vrst za Dumontom. Ko ga je mladi Dickason opazil na uvodni tekmi sezone proti San Antoniu, si ni mogel pomagati.

Nadrl ga je, mu očital vse, kar mu leži na duši glede šokantnega odhoda Dončića, nato pa mu pokazal še sredinec. ''Ko je to videl moj oče, mi je dal vedeti, da to ni v redu. Dejal mi je, da se mu moram, ko bom naslednjič na tekmi, opravičiti za takšno vedenje,'' je Dickason po poročanju The Dallas Morning News ugodil zahtevi očeta in se opravičil Dumontu, nato pa se z njim zapletel v daljši pogovor. O čem pa je tekla beseda?

The kid’s name is Nicholas Dickason.



He said he flipped off Dumont during the Mavericks opening night loss to the Spurs. So, his dad told him to apologize.



“I was pretty angered by the trade, so I bought the Lakers jersey as a kind of show my opinion on the trade.” https://t.co/mM2C5Vkqcc — Ron Harrod Jr. (@RonKnowsSports) November 11, 2025

Lastnik Dallasa naj se sploh ne bi obregnil ob Dončićev dres, ki ga je Dickason kupil iz protesta zaradi jeze ob menjavi Slovenca. Pogovarjala sta se bolj o zdajšnjih Mavericksih. ''Dejal mi je, kako je skušal narediti najboljše za organizacijo. A včasih imaš dobre namene, a pri tem delaš napake. Vsi jih,'' mu je dal Dumont vedeti, kako mu zaradi neposrečene menjave, s katero si je nakopal sovraštvo navijačev, ni vseeno za prihodnost franšize. ''Patricku je hudo za sklenjeno menjavo. Rad bi se nam odkupil,'' je dejal za The Athletic in dodal, kako je sprejel njegovo opravičilo.