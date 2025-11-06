Nico Harrison šokiral otroka, ki je v Dallasu nosil dres Luke Dončića #video

Navdušenje v Los Angelesu, potrtost v Dallasu. Ozračje med privrženci Lakersov in Mavericksov devet mesecev po šokantni selitvi Luke Dončića iz Teksasa v Kalifornijo ne bi moglo biti bolj različno. Jezerniki na krilih slovenskega virtuoza nizajo zmage, Dallas pa je tako slab, da je po novem neuspehu, domačem porazu proti skromnemu New Orleansu, na lestvici zdrsnil na zadnje mesto. Navijači so še vedno nezadovoljni nad delom in odločitvami Nica Harrisona. Osovraženi generalni direktor si je pred srečanjem privoščil novo sporno dejanje. Mladega navijača je pustil na cedilu le zaradi tega, ker je nosil dres Luke Dončića!

Trener Jason Kidd in generalni direktor Nico Harrison polagata veliko upov v Cooperja Flagga. Foto: Guliverimage V Dallasu gre marsikaj narobe. Navijači Mavericksov so še vedno jezni na Nica Harrisona. V začetku februarja je bil najbolj osovražena oseba v teksaškem velemestu, nato pa so se zamere po koncu stresne in klavrne sezone do neke mere umirile. K temu je pripomoglo zlasti navdušenje, da je Dallasu na loteriji pripadla senzacionalna prva nagrada letošnjega nabora, supertalentirani 18-letni Cooper Flagg. Gnev privržencev pa se je nato hitro vrnil.

Čeprav sta tako generalni direktor kot tudi trener Jason Kidd pred začetkom sezone napovedala lov na visoka mesta, so se vrstili slabi rezultati, za nameček pa se je polnil še seznam poškodovanih igralcev. Dallas je po porazu na derbiju začelja – doma je izgubil proti v tej sezoni skromnemu in tudi zelo oslabljenem New Orleansu (99:101) – zdrsnil na zadnje mesto zahodne konference.

Ima najslabši napad v ligi NBA, privrženci pa si ob spremljanju razigranih predstav Luke Dončića in Jezernikov postavljajo vprašanje, kako je lahko Harrison izpustil iz rok takšnega dragulja.

Delil avtograme in preskočil navijača z Dončićevim dresom

Pred srečanjem s Pelikani si je sporni Američan prislužil nove zamere. Na družbenih omrežjih se širi videoposnetek, v katerem je generalni direktor v dvorani American Airlines Center stopil pred mlajše navijače in delil avtograme. To se je zgodilo sploh prvič, odkar se je pred devetimi meseci podpisal pod eno najbolj šokantnih menjav v zgodovini športa, s katero je pošteno zatresel košarkarski svet.

Ob tej priložnosti ni manjkalo šaljivih komentarjev navijačev. Mislili so si svoje in se spraševali, ali so v vrsti za Harrisonov avtogram ali pa skupno fotografijo morda čakali kar mladi navijači Lakersov? Zakaj bi si sicer želeli podpis osebe, ki je povzročila franšizi v Dallasu (za zdaj) toliko škode in negativne energije?

Kako je Nico Harrison "preskočil" otroka, oblečenega v dres Luke Dončića?

Harrison, ki se v tej sezoni ne pojavlja veliko pred kamerami, je ob deljenju avtogramov poskrbel za novo sporno dejanje. Med mladimi ljubitelji košarke, ki so želeli prejeti njegov podpis, je bil namreč tudi deček, oblečen v dresu Luke Dončića. Nosil je dres nekdanjega paradnega konja franšize, prvega obraza Mavericksov in z naskokom največjega ljubljenca občinstva.

Tako je skupaj s sovrstniki čakal na podpis, iztegnil predmet, na katerega je želel, da bi se podpisal generalni direktor Dallas, nato pa doživel šok. Harrison ga ni niti ošvrknil s pogledom. Ignoriral ga je, stopil mimo njega, kot da ne obstaja, nato pa izpolnil željo njegovemu sosedu. Ta seveda ni nosil Dončićevega dresa.

Najslabši napad v ligi NBA

Cooper Flagg je proti New Orleansu ob metu iz igre 8/19 v 35 minutah prispeval 20 točk in devet skokov. Ukradel je tudi tri žoge, vknjižil dve asistenci in blokadi, izgubil pa dve žogi. Foto: Reuters V taboru Dallasa po porazu z New Orleansom niso skrivali slabe volje. Čeprav Harrison vztraja pri svojem, da se je odločil pravilno in da bo čas pokazal, da je imel prav, imajo navijači vedno manj potrpljenja. Ker pa se je komaj začela sezona in bo Dallas odigral še 74 tekem, pri Mavericksih zaradi katastrofalnega izkupička (dve zmagi in šest porazov) niso prižgali alarma.

Verjamejo, da bo kmalu bolje, največje razloge, ki jim dvigujejo optimizem, pa predstavljajo Cooper Flagg – ki iz tekme v tekmo pridobiva dragocene izkušnje in bi lahko kmalu prispeval še bistveno več (njegovo povprečje je za zdaj 13,6 točke, 6,3 skoka in 2,9 asistence, met iz igre pa le 38-odstoten) – ter vrnitvi najboljših igralcev, izkušenih zvezdnikov lige NBA, kot sta Anthony Davis in Kyrie Irving. Brez njiju igra v napadu ne steče.

Dallas ima najmanj učinkovit napad v ligi. V obrambi so med boljšimi, prejemajo peto najmanjše število točk med vsemi, za zdaj pa še kako škripa v napadu. To pa zgolj še povečuje bolečino navijačev, ki se dobro spominjajo, kako je znal omenjene težave Teličkov mojstrsko reševati Dončić.

Nihče ni srečen

Cooper Flagg v karieri ni bil vajen tako pogostega nizanja porazov. Foto: Reuters Flagg, ki je v zadnjem napadu zgrešil met za izenačenje, s katerim bi izsilil podaljšek (99:101), je po porazu z New Orleansom priznal, da ni vajen v karieri izgubljati tekmo za tekmo. Pred vstopom v ligo NBA je bil vajen drugačnih rezultatov.

"Nihče ni srečen. Fantje skušajo ostati osredotočeni na nadaljevanje sezone. Zavedajo se, da je pred nami še ogromno tekem in da smo šele na začetku sezone. Če pa govorim v svojem imenu, ni prav nič zabavno izgubljati tekme drugo za drugo," je potarnal Američan, ki bo prihodnji mesec dopolnil 19 let.

Petintridesetletni "ostrostrelec" Klay Thompson v tej sezoni ne blesti pri Dallasu. Foto: Reuters

Košarkarje Dallasa, pri katerih po zadnjih zaporednih porazih ne skriva slabe volje zlasti Klay Thompson, ki je zaradi slabših predstav izgubil mesto v začetni peterki, čaka nov izziv v noči na soboto. Pomerili se bodo z Memphisom.